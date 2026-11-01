ג'ונת'ן אלחורי, פעיל הסברה ישראלי שנולד בלבנון למשפחה נוצרית ונמלט לישראל בגיל תשע בעקבות איומי חיזבאללה, הודיע היום (ראשון) כי התקבל לקורס הצוערים של משרד החוץ במסלול המדיני.

אלחורי נולד בלבנון למשפחה נוצרית שאביה שירת בצבא דרום לבנון (צד"ל), שפעל בשיתוף פעולה עם ישראל. כשהיה בן תשע נאלצה משפחתו לברוח לישראל כפליטים בעקבות איומים של חיזבאללה על אביו.

לאחר שנים של פעילות הסברה למען ישראל בזירה הבינלאומית, הודיע אלחורי כי הוא עושה צעד נוסף בדרכו הציבורית, הפעם כנציג רשמי של מדינת ישראל.

"אני נרגש לשתף שהתחלתי השבוע את קורס הצוערים במשרד החוץ, כצוער במסלול המדיני, ובכך גם הפכתי לצד"לניק הראשון בתפקיד", כתב.

לדבריו, ההצטרפות למשרד החוץ היא המשך ישיר לסיפור המשפחתי שלו ולברית שנוצרה בין ישראל לאנשי צד"ל בדרום לבנון: "מבחינתי זה היה הצעד הכי מתבקש בסיפור החיים שלי, המשך ישיר לברית שחתמו הוריי עם מדינת ישראל בשנות ה-70 וה-80 עם הקמת צד"ל בדרום לבנון".

אלחורי התייחס גם לקשר העמוק שלו לישראל ולתחושת השייכות שהתפתחה אצלו לאורך השנים: "ברית האחים שנוצרה למען מטרה משותפת של שלום ושכנות טובה, הופכת היום למציאות עם דור ההמשך שאני חלק ממנו, במדינה שהפכה להיות הבית הרשמי והבלתי מעורער שלי".

"תחושת השייכות שקרתה בזכות החברה הישראלית ובעיקר מתוך ההבנה העמוקה שהגורל שלי ושל מדינת ישראל הם אחד", כתב.

הוא סיפר כי ההחלטה להצטרף לשירות הדיפלומטי מגיעה לאחר כמעט 13 שנות פעילות ציבורית בתחומי ההסברה הבינלאומית, הסיוע למשפחות יוצאי צד"ל בישראל והתקשורת: "אני עושה את הצעד הזה בתוך תחושת שליחות אמיתית וגאווה לייצג את המדינה שלי בצורה רשמית כחלק מהצוות הדיפלומטי המצויין של משרד החוץ".

לדבריו, לקורס הצוערים שנפתח השבוע התקבלו 36 מועמדים בלבד מתוך כ-2,000 שניגשו לתהליך המיון. מתוכם, 26 התקבלו למסלול המדיני ועשרה למסלול החוץ-מנהלי.

אלחורי ציין כי בין הצוערים החדשים נמצאים אנשים ממגוון תחומים ומכל רחבי הארץ, מראש הנקרה ועד אילת, ובהם אדריכל, מנהלת תסריט, מוציאה לאור, יוצאי יחידות מיוחדות, אנשי תקשורת ובכירים בשירות המדינה.