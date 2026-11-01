ישראל השלימה את ההיערכות לאפשרות של חידוש המערכה הצבאית נגד איראן, הן במערכי התקיפה והן במערכי ההגנה של חיל האוויר.

במקביל, ארצות הברית ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, ובהם עשרות מטוסי תובלה ותדלוק שהגיעו בימים האחרונים גם לבסיסי חיל האוויר בעובדה ובנבטים. כך דווח הערב (ראשון) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, ההבנה בישראל היא שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להורות בתוך ימים על חידוש המערכה נגד איראן, על רקע הפסימיות בקרב גורמים ישראליים בנוגע לאפשרות של פריצת דרך בשיחות הדיפלומטיות עם טהרן.

בימים האחרונים קיימה ישראל סבב שיחות עם מדינות במפרץ, בדגש על המדינות החתומות על הסכמי אברהם, כחלק מההיערכות לאפשרות של הסלמה אזורית.

בנוסף, בסוף השבוע נערכו דיונים בין בכירים בצה"ל לבין בכירים בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, במסגרת התיאום הביטחוני בין שתי המדינות.

במקביל, נתונים שפרסם המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מציגים את היקף הארסנל הצבאי שנותר בידי איראן ואת פריסת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון.

על פי ההערכות שהציג המכון, איראן מחזיקה כיום בכ-1,700 טילים בליסטיים המסוגלים להגיע לשטח ישראל, לצד כ-80 אלף רחפנים, שחלקם מיועדים לשימוש צבאי. בנוסף, ברשותה אלפי טילים לטווחים קצרים ובינוניים.

מנגד, ארצות הברית ממשיכה לעבות את נוכחותה הצבאית באזור. לפי הנתונים, שתי נושאות מטוסים אמריקניות צפויות להימצא במזרח התיכון, כאשר אחת מהן כבר נמצאת בדרכה לאזור.

לצדן פועלות 14 ספינות קרב אמריקניות, ובהן 13 משחתות, כחלק ממערך הכוחות הימי שנפרס באזור.

גם בתחום האווירי נמשכת הגעתם של מטוסי תדלוק ואמצעי הגנה אווירית, שנועדו לתמוך בפעילות הכוחות האמריקניים במקרה של חידוש הלחימה.

לפי המכון, בשלב זה אין באזור מטוסי קרב חמקניים מדגם F-22 או מפציצים אמריקניים, ומספר מטוסי הקרב מדגם F-15 נמוך מזה שנפרס במהלך המבצע הקודם.

בישראל ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות המדיניות והצבאיות, כשברקע האפשרות שהנשיא טראמפ יחליט על חידוש התקיפות נגד איראן כבר בימים הקרובים.