Private Jet Crashes in Florida Neighborhood, Huge Fireball Erupts 🚨🇺🇸

תשעה בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס מנהלים פרטי לתוך מתחם קרוואנים בעיר גרינאייקרס שבפלורידה.

שר התחבורה האמריקני הודיע הערב (ראשון) כי כל תשעת יושבי המטוס נספו באסון, שהתרחש סמוך לאחוזת מאר-א-לאגו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

המטוס, מדגם Learjet 60, המריא מנמל התעופה הבינלאומי באוסטין שבטקסס והיה בדרכו לאיי בהאמה. סמוך לשעה 13:00 בצהריים, לפי השעון המקומי, התרסק המטוס לתוך מתחם קרוואנים במחוז פאלם ביץ'.

על פי הדיווחים הראשוניים, המטוס ביצע פנייה חדה ואיבד גובה לפני ההתרסקות. במהלך נפילתו פגע ככל הנראה בעץ ובקווי חשמל, ולאחר מכן התנגש במבנים במתחם הקרוואנים.

מעוצמת הפגיעה פרצה במקום שריפה גדולה, לפחות אחד המבנים נהרס ומכתש נפער בקרקע. כוחות גדולים של כיבוי אש, הצלה ומשטרה הוזעקו לזירה והחלו בפעולות כיבוי וסריקה בין ההריסות.

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים את רגע ההתרסקות, שבמהלכו נראה כדור אש גדול מתפרץ באזור הפגיעה. בתיעודים נוספים נראים עשן שחור וסמיך המיתמר מעל המתחם, שרידי המטוס וההרס שנגרם למבנים הסמוכים.

זירת האסון נמצאת במרחק של כ-13 קילומטרים מאחוזת מאר-א-לאגו של הנשיא טראמפ, באזור מגורים במחוז פאלם ביץ'.