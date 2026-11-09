נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח הערב (ראשון) את הקמתו של כוח משימה צבאי חדש שנועד לפגוע ברשתות אספקת הנשק של איראן, והצהיר כי המצור הימי האמריקני מצמצם באופן משמעותי את תנועת הסחורות אל המדינה וממנה.

"כוח המשימה 'שער הברזל' פועל במלוא העוצמה ברפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ ברשת Truth Social והוסיף: "בשילוב עם המצור הימי הגדול ביותר בהיסטוריה, מעט מאוד נכנס לאיראן או יוצא ממנה!".

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע בשבת על הקמת כוח המשימה "שער הברזל", שיפעל מטמפה שבפלורידה ויכלול כ-20 אנשי צוות. פעילות היחידה תתמקד בשיבוש הברחות נשק, העברת חומרים הנתונים לסנקציות ותנועת כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית, דרך גבולותיה היבשתיים של איראן ובאזור הים הכספי.

בריאיון נפרד לרשת CNN התייחס טראמפ לאפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן, והעריך כי ניתן יהיה להימנע ממערכה צבאית משמעותית נוספת אם טהרן תסכים להסכם גרעין מחמיר ותפתח מחדש את מצר הורמוז.

"זה תלוי בשאלה אם הם יחתמו על הסכם חזק מאוד", אמר טראמפ.

הנשיא הביע ביטחון כי ככל הנראה לא יהיה צורך בתקיפות נוספות, אך הבהיר כי הוא אינו שולל את האפשרות להורות עליהן.

"התשובה היא שמאוד לא סביר שיהיה בכך צורך", אמר טראמפ. "הם מדינה כושלת. זה בדיוק פורסם, ראיתם שהאינפלציה השנה הגיעה ל-301%. מאוד לא סביר שיהיה צורך בכך. הייתי עושה את זה אם היה צורך, אבל הכינו בהם חזק מאוד. הכיתי בהם כל כך חזק. אתם לא יודעים עד כמה חזק הכיתי בהם".

טראמפ הדגיש כי ארצות הברית ממשיכה להחזיק כוחות צבאיים משמעותיים באזור, וכי היא ערוכה לפעולה אם המגעים המדיניים לא יובילו להסכם.

"הם הולכים ונחלשים מבחינה כלכלית. הכינו בהם צבאית. אנחנו יכולים לחסל אותם סופית", הזהיר. "אנחנו מוכנים לזה. יש לי כאן שלוש נושאות מטוסים. האחרונה בדיוק הגיעה. יש לנו שלוש. הן ערוכות ומוכנות לחלוטין לפעולה".

בהמשך חשף הנשיא כי צבא ארצות הברית זיהה עשרות גשרים באיראן שעשויים לשמש מטרות לתקיפה במקרה של חידוש הפעילות הצבאית.

"יש לנו 38 גשרים על הכוונת שאנחנו יכולים להפיל בתוך שעה אחת בלבד", אמר טראמפ. "כולם יקרסו".

עם זאת, הנשיא הדגיש כי הוא מעדיף להימנע מפגיעה בתשתיות אזרחיות ששיקומן צפוי להימשך שנים.

"אני לא רוצה לעשות את זה, כי למעשה יידרשו עשר שנים לבנות אותם מחדש", הוסיף. "אני לא אוהב להרוס גשרים. והדבר שהכי קשה לבנות הוא גשר. זה לוקח שנים, ואני מבין דבר או שניים בבנייה".

דבריו של טראמפ נאמרו על רקע דיווחים על פיצוצים שנשמעו הערב באי קשם שבמפרץ הפרסי. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, טענה כי מדובר בתקיפה אמריקנית ודיווחה שחימוש ששוגר בידי כוחות ארצות הברית פגע באי.