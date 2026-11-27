נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (שישי) כי ארצו נמצאת על סף ניצחון במלחמה נגד איראן, אך הביע ספק באשר לנכונותו של המשטר בטהרן להגיע להסכם שיביא לסיום המערכה.

בשיחה עם חיילים אמריקנים המוצבים מחוץ לארצות הברית, לרגל חג ההודיה, טען טראמפ כי ההחלטה על מועד סיום המלחמה נתונה בידיו.

"הגברת הראשונה ואני הצטרפנו בחג הזה למיליוני אמריקנים בתפילה לשלומכם ולהצלחתכם, ואתם תמשיכו במשימתכם. והניצחון בהישג ידנו. למען האמת, זה יהיה פחות או יותר מתי שארצה", אמר הנשיא לחיילים.

טראמפ הדגיש כי ממשלו ממשיך להעניק לאיראן הזדמנויות להגיע להסדר מדיני במטרה למנוע שפיכות דמים נוספת.

"אנחנו מנסים להיות נחמדים. אנחנו נותנים להם כל הזדמנות להגיע להסכם ולהציל חיים רבים. אבל אני לא בטוח שהם ינצלו זאת. יש מי ששואלים למה. האם הם משוגעים? אולי כן", אמר.

דבריו של טראמפ מגיעים יומיים לאחר שחשף בריאיון לעיתון "ניו יורק פוסט", שנערך בחדר הסגלגל, כי המימון לפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן מובטח עד סוף ינואר. עם זאת, הוא הודה כי הקונגרס החדש, שיהיה בשליטת הדמוקרטים, עלול להגביל את יכולתו להמשיך במערכה.

"אני לא יודע איך הם יוכלו לעשות זאת מבחינה פוליטית, כי יש לנו ניצחון. אנחנו יכולים לסיים את המלחמה הזאת בכל עת שנרצה", אמר.

כשנשאל אם חלון ההזדמנויות לביצוע תקיפות נוספות באיראן הולך ומצטמצם, השיב טראמפ: "קשה לי להאמין שהם ייקחו ניצחון ויהפכו אותו להפסד, כי זה מה שיקרה - כן, אבל עד סוף ינואר ממש, פחות או יותר, אתה יודע, יש לנו מימון".

באותו ריאיון התייחס הנשיא גם ליעדה של ישראל להפיל את המשטר האיראני, שאותו הגדיר כ"כנראה בר־השגה". עם זאת, הבהיר כי מטרתו המרכזית היא הסרת איום הגרעין האיראני ולא החלפת המשטר בטהרן.

"אני פשוט לא רוצה שיהיה להם נשק גרעיני. מעולם לא הייתי בעד או נגד חילופי שלטון, זה מעולם לא היה קריטריון מבחינתי", אמר טראמפ.