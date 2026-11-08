צפו בשידור החי ממעמד הטלת המנדט להרכבת הממשלה בבית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג הטיל היום (ראשון) באופן רשמי את מלאכת הרכבת הממשלה על יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, בטקס שנערך בבית הנשיא בירושלים.

עם קבלת המנדט יעמדו לרשות איזנקוט 28 ימים להרכבת ממשלה, בהתאם להוראות חוק יסוד: הממשלה.

אם לא יצליח להשלים את המגעים הקואליציוניים בפרק הזמן שנקבע, יוכל הנשיא, על פי שיקול דעתו, להעניק לו ארכה של עד 14 ימים נוספים.

הטלת המנדט על איזנקוט מסמנת את פתיחתו הרשמית של שלב הרכבת הממשלה, שבמהלכו יידרש להגיע להסכמות קואליציוניות שיאפשרו את הקמתה של ממשלה חדשה בישראל.

איזנקוט אמר בנאומו עם קבלת המנדט: "אנו בעת חירום, לפני נקודת אל-חזור למדינת ישראל. מוכרחים להקים ממשלת חירום לאומית. יידרשו מהלכים פוליטיים יצירתיים ובלתי רגילים".

הוא פנה לכלל המפלגות בקריאה: "סיעות הבית ונבחרי הציבור כולם - דלתי פתוחה וידי מושטת, בלב שלם ובנפש חפצה, עבור כל מי שמבין את גודל השעה, ונכון לעשות מעשה אמיץ למען מדינת ישראל".

איזנקוט פנה לליכוד ולמפלגת הציונות הדתית: "עבורי אחדות היא לא קלף מיקוח פוליטי או טריק ריק, אלא ערך עליון המבטא שותפות אמת טהורה. אם אכן חברי הליכוד והציונות הדתית, מאמינים שזהו זמן אחדות כפי שהצהירו בפני הנשיא, אני לא יכול להעלות על דעתי סיבה מדוע לא יבואו ויתמכו בממשלה בראשותי ובעקרונות שהצגתי".

הוא הוסיף כי "מי שינסה לטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא הציל את ישראל בשעת חירום. אני סמוך ובטוח ששותפיי מבינים את גודל השעה והצורך הדחוף בהשבעת ממשלה חדשה. כישוריהם וניסיונם קריטיים ביכולת שלנו להחזיר את ישראל לחוף מבטחים".

איזנקוט חתם את נאומו בבית הנשיא: "בעזרת השם נעשה ונצליח".

הרצוג ואיזנקוט צילום: חיים צח/ לע"מ

בנאומו הדגיש הרצוג את האתגרים הביטחוניים, המדיניים והחברתיים הניצבים בפני ישראל, וקרא להקמת ממשלה יציבה שתפעל לאיחוי הקרעים בחברה.

בפתח דבריו התייחס הנשיא להליך ההתייעצויות שקיים עם כלל הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26, לאחר קבלת תוצאות הבחירות הרשמיות.

לדבריו, השיחות התנהלו בפתיחות ובכנות, ושיקפו את חילוקי הדעות העמוקים בחברה הישראלית לצד חשיבותו של ההליך הדמוקרטי.

"הן היו שיחות נוקבות וחדות, שדנו בנושאים החשובים ביותר בעת הזאת", אמר הרצוג, והדגיש כי לכל אזרחי ישראל קול שווה, ללא הבדל בהשקפותיהם ובאורחות חייהם.

בהמשך הודיע כי החליט להטיל את המנדט על יו"ר מפלגת ישר, רב-אלוף במילואים גדי איזנקוט.

הנשיא הקדיש חלק נרחב מנאומו לאתגרים העומדים בפני הממשלה הבאה, ובראשם האיום האיראני והמציאות הביטחונית באזור.

"איראן אינה ממתינה אף לא לרגע במזימותיה ואיומיה", הזהיר, והדגיש את הצורך לקדם אופק מדיני ליום שאחרי המלחמה, את תוכנית עשרים הנקודות בעזה של מועצת השלום והנשיא טראמפ, ואת המשא ומתן עם לבנון ושאר מדינות האזור.

לצד זאת, ציין את הצורך להמשיך במאבק בטרור בכל הגזרות, להתמודד עם סנקציות ואיומים מדיניים ולהיערך למציאות הפוליטית החדשה בארצות הברית.

במישור הפנימי התייחס הרצוג לסוגיית גיוס החרדים ולצורכי צה"ל, וכן לצורך בהסדרת היחסים בין רשויות השלטון ובחיזוק הדמוקרטיה הישראלית.

עוד מנה בין האתגרים את המאבק בפשיעה ובאלימות, במיוחד בחברה הערבית, שמירה על יציבות המשק וחיזוק הכלכלה. הרצוג הדגיש גם את הצורך להמשיך להתמודד עם השלכות מתקפת שבעה באוקטובר, ותיאר את הפצע הלאומי שנותר פתוח בחברה הישראלית.

לדבריו, מכלול האתגרים מחייב הקמת ממשלה שתוכל לפעול לאורך זמן: "למדינת ישראל נדרשת ממשלה יציבה שתוכל לעמוד בהם, לאורך זמן. זוהי העת להושיט יד, לעשות הכול למען אחדותו של העם, ולחתור לממשלה טובה ויציבה ככל הניתן עבור העם בישראל".

בהמשך פנה הנשיא ישירות לאיזנקוט וקרא לו לפעול להקמת ממשלה שתייצג את כלל הציבור, לרבות מי שלא תמכו בה. "אני מצפה כי תעשה כל שביכולתך, על מנת להקים ממשלה שתשרת את העם כולו, את מי שתמך בה ואת מי שלא, ותהווה כתובת אחראית והגונה לכלל המגזרים, הדתות, אורחות החיים ותפיסות העולם", אמר.

לקראת סיום ביקש הרצוג מאיזנקוט ומשותפיו העתידיים למשא ומתן הקואליציוני לנהוג באחריות וברגישות, מתוך הבנה שהציבור כולו נושא אליהם עיניים.

"אני מייחל בכל ליבי לכך שכל ממשלה שתקום תוביל לאיחוד, חיבור, וריפוי בין כל חלקי העם, כי בנפשנו הדבר. יש לנו רק מדינה אחת", הוסיף, והבהיר כי יהיה מוכן לסייע במאמצים להשגת מטרה זו.

את נאומו חתם בהכרזה הרשמית: "מכובדי גדי איזנקוט, אני מטיל עליך בזאת את התפקיד להרכבת הממשלה".