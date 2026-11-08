מפלגת ישר דחתה היום (ראשון) בתוקף דיווח של העיתונאי שלמה ריזל, שלפיו היו"ר גדי איזנקוט מנהל משא ומתן עם גורמים זרים על נסיגה ישראלית מלבנון.

במפלגה הגדירו את הדיווח "שקר מוחלט" ודרשו מערוץ 14 להסירו לאלתר.

ריזל, כתב רדיו קול חי, פרסם כי יו"ר מפלגת ישר מקיים מגעים עם גורמים זרים בנוגע לנסיגה מלבנון, אף שטרם הוקמה ממשלה בראשותו.

במהלך שידור בערוץ 14 הרחיב ריזל על הדיווח וטען: "עוד לפני שאיזנקוט הקים ממשלה, הוא מתכנן את היום שאחרי. זו אולי הסיבה שהמפלגות הערביות תומכות בו מבחוץ, כי הן מבינות מה איזנקוט ייתן להן בכל הזירות".

בהמשך העלה אפשרות למהלכים נוספים של נסיגה ישראלית: "אם תהיה נסיגה מלבנון, זה רק הפרומו לקראת מה שיהיה אחר כך, כמו נסיגה מעזה ומסוריה והרס שיטתי ומכוון בחוות ביהודה ושומרון".

במפלגת ישר מיהרו להכחיש ותקפו בחריפות: "הדיווח שפורסם על ידי שלמה ריזל בערוץ 14 הוא שקר מוחלט, משולל כל יסוד עובדתי, שלא היה ולא נברא".

עוד דרשו במפלגה: "אנו דורשים מערוץ 14 להסיר לאלתר את הדיווח השקרי, ומשלמה ריזל לפרסם התנצלות פומבית, ברורה וחד-משמעית על הפצת הכזבים".

בהמשך ההודעה תקפה המפלגה את הערוץ: "ערוץ 14 נמצא בלחץ אטומי. ככל שהאפשרות להחלפת ממשלת השבעה באוקטובר מתקרבת, כך מכונת השקרים והתעמולה שלו עובדת שעות נוספות".

במפלגה הוסיפו: "הערוץ, שהפך לשופר התעמולה של נתניהו, מפיץ שקרים חסרי בסיס בדיוק כמו הבוס שלו, בניסיון נואש לזרוע פחד, לפלג ולסכל את הקמתה של ממשלה חדשה בישראל".

לסיום הבהירו: "לא נסתפק בהסברים או בהתחמקויות. אנו דורשים מחיקה מיידית של הפרסום השקרי והתנצלות מפורשת של ריזל. שום קמפיין שקרים של נתניהו ושליחיו לא ישנה את הכרעת הציבור".