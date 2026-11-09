נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (שני) להחלטתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל על יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, את מלאכת הרכבת הממשלה הבאה, וטען כי אין הבדלים משמעותיים בין עמדותיהם המדיניות של איזנקוט וראש הממשלה בנימין נתניהו.

בשיחה עם עיתונאים לפני המראתו מפלורידה אמר טראמפ כי איזנקוט ונתניהו "דומים מאוד מבחינת המדיניות שלהם ותפיסת עולמם. ואני מבין שאיזנקוט אמר עליי דברים נחמדים מאוד. הוא אומר שהוא אוהב את טראמפ".

טראמפ הודה כי לא עקב מקרוב אחר ההתפתחויות הפוליטיות בישראל, אך הביע ביטחון בכך ששני המועמדים מחזיקים בעמדות דומות כלפי מדיניותו.

"אבל אני לא יודע, לא עקבתי אחרי מה שקורה. ברור שיש כאן תחרות בינו לבין ביבי נתניהו. נראה מה יקרה, מי שזה לא יהיה. יש להם השקפות דומות מאוד. שניהם תומכים מאוד במה שאני עושה".

דבריו נאמרו לאחר שטראמפ הביע פעמיים תמיכה פומבית בנתניהו לקראת הבחירות לכנסת שנערכו ב-27 באוקטובר. לאחר הבחירות טען הנשיא כי תמיכתו סייעה לנתניהו לשפר את מצבו האלקטורלי.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social בליל הבחירות כתב טראמפ: "כאשר הנשיא טראמפ הביע את תמיכתו בביבי נתניהו, כל המגמה השתנתה. ועכשיו, במקום תבוסה מוחצת לראש ממשלה דגול, נראה שמדובר בתיקו גדול לאחר קאמבק מרשים, או אפילו בניצחון של נתניהו. כל זה קרה אחרי הבעת התמיכה של הנשיא טראמפ, שרוצה רק את מה שטוב למזרח התיכון, לישראל ולארצות הברית של אמריקה!".

בהמשך השיחה עם העיתונאים התייחס טראמפ גם לעימות עם איראן, וטען כי ארצות הברית כבר השיגה את יעדיה הצבאיים וכי ההחלטה שנותרה היא מתי להביא לסיום הפעילות.

"ניצחנו באיראן. השאלה היחידה היא אם לסיים את זה עכשיו או מאוחר יותר. ייתכן שנמתין. חלק מהשכנות שלהם מעדיפות שפשוט נשאיר את המצב כפי שהוא. לא איבדנו אף אחד. אף חייל לא נהרג", אמר.

הנשיא הבהיר כי ביכולתה של ארצות הברית לבצע תקיפות נוספות באופן מיידי, אך ציין כי הוא מעדיף להימנע מפגיעה בתשתיות ששיקומן יימשך זמן רב.

"אני יכול להיכנס ולפוצץ אותם כבר עכשיו. הבעיה היא שאחר כך לעולם לא יהיה אפשר לשקם את מה שנהרס. אם אפוצץ את הגשרים ואת תחנות הכוח, יידרש זמן רב לבנות אותם מחדש. יש להם גשרים גדולים".

טראמפ שב והגן על החלטתו לפתוח במערכה נגד איראן, והציג את מניעת השגתו של נשק גרעיני בידי המשטר בטהרן כהישג בעל חשיבות היסטורית.

"אני יכול לומר לכם: אם הייתי צריך לעשות את זה שוב... מבחינה היסטורית, זה ייזכר כאחד הדברים הטובים ביותר שעשינו אי פעם. כי אם אי פעם היה להם נשק גרעיני, הם היו מפוצצים את העולם. אתם יודעים למה? כי הם משוגעים".