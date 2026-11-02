העימות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה דני לוי עולה מדרגה.

לאחר שבן גביר טען בבקשה שהגיש לבג"ץ כי המפכ"ל הורה להפעיל כוח מוגבר נגד מפגינים חרדים, לשכת המפכ"ל פרסמה היום (שני) תגובה חריפה שבה דחתה את ההאשמות וכינתה אותן "מופרכות, הזויות ומבישות".

התגובה מגיעה בעקבות בקשתו הדחופה של בן גביר לבטל את צו הביניים המגביל את התערבותו במדיניות הפעלת הכוח המשטרתי בהפגנות.

בבקשה, שהוגשה על רקע הזעם בציבור החרדי בעקבות תיעודים של אלימות משטרתית בהפגנות נגד מעצרי עריקים, טען השר כי המפכ"ל הנחה קצינים להפעיל כוח מוגבר נגד המפגינים, לרבות שימוש באלות וברימוני הלם.

בן גביר אף טען כי המפכ"ל אמר שהוא "רוצה לראות דם", והזהיר כי המשך ההתנהלות עלול להסתיים בפגיעה בחיי אדם.

בתגובה מסרה לשכת המפכ"ל: "הטענה שלפיה מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, הנחה להפעיל אלימות כלפי מפגינים חרדים ממניעים פסולים או בניגוד לחוק ולנהלים, היא טענה מופרכת, חסרת כל בסיס ומקוממת".

במשטרה תקפו בחריפות את בן גביר והדגישו כי מדובר בהאשמות חמורות במיוחד לנוכח תפקידו כשר הממונה על המשטרה. "מדובר בהאשמות חמורות, הזויות ומבישות, החוצות כל גבול, דווקא מצד השר האמון על המשטרה, שבמקום לגבות את שוטריה ומפקדיה, בוחר להכפישם, להטיל דופי במקצועיותם ולפגוע באמון הציבור במי שאמונים על ביטחונו", נמסר.

בלשכת המפכ"ל הוסיפו כי הניסיון לייחס לפיקוד המשטרה כוונה לפגוע באזרחים פוגע בכלל השוטרים והלוחמים הפועלים בשטח: "הניסיון לייחס למפכ"ל ולמפקדי המשטרה כוונה מכוונת לפגוע באזרחים הוא חמור במיוחד, ומהווה פגיעה ישירה באלפי השוטרות והשוטרים, לוחמות ולוחמי מג"ב והמשמר הלאומי, המתנדבות והמתנדבים, הפועלים יום ולילה, במסירות ובחירוף נפש, למען שלום הציבור וביטחונו".

בהמשך ההודעה הבהירה המשטרה כי לא תאפשר להפוך אותה לכלי במאבקים פוליטיים: "משטרת ישראל אינה כלי לניגוח פוליטי. המפכ"ל, מפקדי המשטרה ושוטריה ימשיכו לפעול בממלכתיות, במקצועיות ובהתאם לחוקי מדינת ישראל, ללא מורא וללא משוא פנים".

עוד נמסר כי "שום ניסיון להכפיש את המשטרה או את העומדים בראשה לא יסיט אותם ממשימתם ומהמחויבות הבלתי מתפשרת לביטחון אזרחי ישראל".

במשטרה דחו גם את הטענות לאכיפה בררנית שהעלה בן גביר, אשר טען כי המשטרה נוקטת יד קשה כלפי מפגינים חרדים לעומת מפגינים המזוהים עם השמאל.

"משטרת ישראל היא משטרה א-פוליטית המבצעת את תפקידה בצורה שוויונית לכלל אזרחי ישראל. כך עשתה וכך תעשה", הדגישו.

בסיום ההודעה קראו המפכ"ל ופיקוד המשטרה לשר לחזור בו מהאשמותיו: "פיקוד המשטרה ושוטרי משטרת ישראל קוראים לשר איתמר בן גביר לחזור בו מהאמירה הפוגעת בכלל משרתי משטרת ישראל, ויפה שעה אחת קודם".

בן גביר הגיב כי הוא "עומד מאחורי כל הדברים שאמר. המפכ"ל דני לוי הורה לכוחות המשטרה להפעיל אלימות קשה ומוגברת כלפי מפגינים חרדים, ואף צוטט באמירה: 'רוצה לראות דם'. המפכ"ל פנה ישירות לקצינים ולמפקדי מרחבים בשטח והורה להם להשתמש באלות נגד מפגינים".

בן גביר הוסיף כי לוי "העביר מפקדי מרחבים מתפקידם בניגוד לחוק וללא אישור, ואף יצא לחו"ל ושוהה שם עד לרגע זה, מבלי שקיבל את אישור השר".

בן גביר הוסיף כי הוא "מעריך ומגבה את שוטרי משטרת ישראל, אך האחריות הישירה למתרחש מוטלת על המפכ"ל, שמרגע שנודעו תוצאות הבחירות החליט לקרוץ ליאיר גולן, ליואב סגלוביץ' ולרע"מ".