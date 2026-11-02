הזמר והיוצר אליאור זנדני, בוגר העונה התשיעית של "הכוכב הבא", סיפר הערב (שני) כי הותקף במהלך חופשה באתונה שביוון, לאחר ששלושה אנשים זיהו שהוא מדבר בעברית. בעקבות הקטטה הוא סובל מחבלות בפניו ומשברים באף.

זנדני הגיע לאתונה בסוף השבוע כדי להופיע בטברנות מקומיות ולחגוג את יום הולדתו ה-25. אלא שבמהלך בילוי, סמוך לאצטדיון האולימפי בעיר, נקלע לדבריו לעימות אלים.

"בסופ"ש האחרון הייתי באתונה", פתח זנדני את הסטורי שפרסם. "נסעתי לשיר קצת בטברנות ובעיקר לחגוג את יום ההולדת ה-25 שלי. יצאנו למסיבה במוצאי שבת".

לדבריו, כשעתיים לאחר שהגיע למסיבה יצא החוצה כדי לשוחח בטלפון. במהלך השיחה התרחק מעט והגיע לאזור שבו עמדו מוניות.

"אחרי שעתיים בערך יצאתי החוצה לדבר בטלפון ותוך כדי השיחה הגעתי לאזור של המוניות, שם קבוצה של שלושה אנשים קלטה שאני מדבר בעברית (לא חזק בלהצניע סממנים ישראליים)", סיפר.

זנדני טען כי השלושה החלו לתקוף אותו מילולית בעקבות השפה שבה דיבר, וכי העימות הסלים במהירות לקטטה פיזית.

"הם התחילו לתקוף אותי מילולית והסיטואציה הפכה למוגזמת אז לא נשארתי חייב, משם העניינים התפתחו לקטטה", כתב.

במהלך העימות ספג הזמר מכות בפניו, שגרמו לנפיחות ולשברים באף. עם זאת, הוא הבהיר כי גם הוא השיב לתוקפים: "קיבלתי מכות יפות מאוד באזור הפנים, שגם התנפחו מאוד. מבטיח לכם שגם הם קיבלו".

לדבריו, בשלב מסוים הבין שהוא נמצא לבדו מול השלושה והחליט להימלט מהמקום: "ברגע שקלטתי שאני באמת לבד, לקחתי את הרגליים ורצתי משם".

זנדני הודה כי האירוע הותיר אותו מבוהל, במיוחד משום שהתרחש במדינה זרה, הרחק מביתו: "לא מתבייש להגיד שהייתי בסטרס. סיטואציה כזאת במדינה זרה היא אחד הדברים הכי לא נעימים שעברתי".

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