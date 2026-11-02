נשק מסוג עוזי, שהשימוש בו בצה"ל הופסק לפני למעלה מ-30 שנה, הוחזר לידי הצבא במסגרת מבצע החזרת אמצעי הלחימה והציוד הצבאי, שנפתח אתמול (ראשון) בעשרות מוקדי איסוף ברחבי הארץ.

בהתאם לתנאי המבצע, האדם שהחזיר את הנשק לא נדרש להזדהות או למסור הסברים, ופרטיו אינם מופיעים במערכות הצבא.

המבצע, שמוביל אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל, נועד לאפשר לאזרחים ולמשרתי מילואים להשיב אמצעי לחימה, תחמושת וציוד צבאי שהוצאו מרשות הצבא, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאתם, החזקתם או נשיאתם שלא כדין.

כבר ביום הראשון למבצע נאספו למעלה מ-10,000 פריטי אמל"ח וציוד צבאי. בין היתר הוחזרו כ-20 כלי נשק, כ-6,500 כדורי תחמושת, כ-90 רימוני הלם, רימוני רסס ומטולים, כ-120 אביזרים לנשק, כ-80 פריטי ציוד לחימה ובהם וסטים וקסדות, וכן כ-400 פריטי מדים, ציוד וטקסטיל.

המבצע יימשך כשבועיים, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00 ל-20:00, בעשרות נקודות איסוף ברחבי הארץ.

נשק העוזי שהוחזר צילום: דובר צה"ל