תיעוד מרחפן והקפצת לוחמים: ביובית נתפסה בחשד לשפיכת שפכים ליד בית אל

שיתוף פעולה בין תושבי נקודת ההתיישבות כפר ענה שבבנימין לבין לוחמי צה"ל הוביל אתמול (שלישי) לתפיסת מיכלית ביוב, שלפי החשד שימשה להשלכת שפכים מזהמים בנחל הסמוך ליישוב בית אל.

על פי דיווח התושבים, המיכלית זוהתה כשהגיעה לאזור הוואדי. תושבי הגבעה עקבו אחר פעילותה באמצעות רחפן, תיעדו את המתרחש והעבירו דיווח לגורמי האכיפה.

בעקבות הדיווח הוזעקו למקום לוחמי גדוד 202 של חטיבת הצנחנים, שהצליחו לתפוס את המשאית בשטח.

לטענת התושבים, נהג המיכלית ניסה למנוע את החרמתה בטענה כי היא סובלת מתקלה טכנית. הלוחמים הזמינו גרר, והמשאית הועמסה והועברה למגרש ההחרמות.

האזור שבו נתפסה המיכלית נמצא בין היישובים בית אל ועפרה. לדברי תושבי כפר ענה, במשך שנים פעלו במרחב מזבלות פיראטיות ואתרים להשלכת שפכים, שגרמו לזיהום הנחלים והשטחים הפתוחים.

נקודת ההתיישבות כפר ענה הוקמה לפני מספר חודשים, ומאז פועלים תושביה לצמצום פעילותם של אתרי הפסולת הפיראטיים באזור.

לטענתם, פעילותם הביאה עד כה לסגירת מזבלה אחת ולצמצום השלכת הפסולת באתרים נוספים.

בעקבות תפיסת המשאית בירכו תושבי הגבעה על שיתוף הפעולה עם כוחות הביטחון. "עצירת הפעילות העבריינית המזהמת היום הוכיחה שוב שאין תחליף לנוכחות אזרחית במרחב", מסרו.

לדבריהם, "כל רועה צאן או תושב בגבעה הוא ה'עיניים' של מערכת הביטחון בשטח. ההפקרות הסביבתית חגגה כאן במשך שנים, וכעת אנו משיבים צעד אחר צעד את המשילות לאזור".