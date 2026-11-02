מערך הסייבר הלאומי פרסם אזהרה דחופה לרשתות השיווק, לחברות המזון ולמרכזים הלוגיסטיים בישראל, בעקבות גל מתקפות סייבר באירופה שבמסגרתו השתלטו תוקפים מרחוק על מערכות קירור והקפאה בסופרמרקטים וגרמו לנזקים כבדים.

על פי דיווחים מאירופה, עשרות סופרמרקטים ומרכזי קניות בשבע מדינות נפגעו ממתקפות סייבר שגרמו לטמפרטורות במקררים ובמקפיאים לעלות עד ל-50 מעלות ויותר. כתוצאה מכך התקלקלו כמויות גדולות של מזון ונגרמו נזקים כלכליים כבדים.

המתקפות דווחו בבלגיה, לוקסמבורג, שוודיה, אירלנד, הולנד, אסטוניה ופינלנד. בין הרשתות שנפגעו, על פי הדיווחים, נמצאות גם קרפור ואיקאה. זהות הגורמים העומדים מאחורי המתקפות עדיין אינה ידועה.

בחודש שעבר דווח על מתקפה דומה שפגעה בלפחות 700 סופרמרקטים בצרפת וגרמה להפסדים של מיליוני אירו. במקביל, הרשויות בארצות הברית בודקות אם תקלות במערכות קירור בבסיסים צבאיים בחודש אוגוסט קשורות לאירועים באירופה.

במערך הסייבר הלאומי הסבירו כי התוקפים ניצלו חולשות במערכות בקרה המחוברות לאינטרנט, שינו מרחוק את הגדרות הטמפרטורה והפעילו מערכות הפשרה באופן שגרם להתחממות המקררים והמקפיאים. בחלק מהמקרים דווח גם על נזק לציוד ועל שריפות.

בעקבות האירועים פנה מערך הסייבר בשעות האחרונות לרשתות השיווק בישראל והנחה אותן לבצע בדיקה מיידית של מערכות הקירור והבקרה, בדגש על מערכות המאפשרות גישה מרחוק לטכנאים ולספקי שירות. הרשתות התבקשו לדווח למערך על ביצוע פעולות ההגנה.

בין ההמלצות שפורסמו: מניעת חשיפה ישירה של מערכות הבקרה לאינטרנט, החלפת סיסמאות ברירת מחדל, עדכון מערכות מיושנות, אבטחת גישה מרחוק באמצעות אימות רב-שלבי והפעלת התרעות על שינויי טמפרטורה חריגים.

במערך הסייבר הדגישו כי מתקפות מסוג זה עלולות לפגוע לא רק במערכות מחשוב, אלא גם בפעילות השוטפת של עסקים ובאספקת מוצרים חיוניים לציבור.