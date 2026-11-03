ארבעה אוטובוסים המשמשים להסעת תלמידים למוסדות חינוך יהודיים ברובע ברוקלין שבניו יורק הושחתו אתמול (שני) בשעות הבוקר, לאחר שאלמונים ריססו עליהם צלבי קרס וכתובות נאצה אנטישמיות. היחידה לחקירת פשעי שנאה במשטרת ניו יורק פתחה בחקירת האירוע.

דובר המשטרה אישר לסוכנות הידיעות JNS כי עד כה לא נעצרו חשודים במעשה.

בתיעוד שפורסם מהזירה נראו ארבעת האוטובוסים הצהובים, שעליהם שמות בתי ספר יהודיים בעברית, כשהם מכוסים בכתובות ובסמלים אנטישמיים. בין היתר רוססו עליהם הכיתובים "F--- Israel" ו"שחררו את פלסטין", לצד צלבי קרס.

התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישה ג'יימס, גינתה את ההשחתה והגדירה אותה "נתעב". ג'יימס קראה לציבור להעביר למשטרה כל מידע שעשוי לסייע בזיהוי האחראים.

גם חבר מועצת העיר ניו יורק לינקולן רסטלר, המייצג את האזור שבו אירעה ההשחתה, גינה את המעשה. הוא תיאר את הכתובות כ"מזעזעות ומגונות במיוחד" וציין כי הוא פועל בשיתוף רשויות אכיפת החוק כדי "לאתר את האחראים".

"חייבים לעצור את העלייה בתקריות האנטישמיות שנמשכת כבר עשור", אמר רסטלר.

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, גינה את התקרית ואמר: "השחתת האוטובוסים להסעת תלמידים בדרום ויליאמסבורג על רקע אנטישמי היא מעשה מתועב. לכל תושב ניו יורק, ובמיוחד לילדינו, מגיע לחיות ללא שנאה כזאת".

הוא הוסיף: "הצוות שלי נמצא בקשר עם משטרת ניו יורק ועם מנהיגי הקהילה. נמשיך להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להיאבק באנטישמיות, למצות את הדין עם האחראים ולהבטיח שלא יהיה מקום לשנאה בעיר שלנו".

השחתת האוטובוסים מצטרפת לשורת אירועים אנטישמיים שתועדו בניו יורק, שבה יהודים ממשיכים להיות יעד מרכזי לפשעי שנאה.

לפי נתוני משטרת ניו יורק שפורסמו בחודש שעבר, בין ינואר לספטמבר 2026 נרשמו בעיר 463 פשעי שנאה מאומתים, שמתוכם 245 כוונו נגד יהודים, כ-53% מכלל האירועים.

בתקופה המקבילה בשנת 2025 תועדו 242 פשעי שנאה נגד יהודים. הנתונים מצביעים על עלייה במספר התקריות, כאשר חלקם של היהודים באוכלוסיית העיר עומד על כ-10% בלבד.