קרולינה פרייסלר, פוליטיקאית גרמנייה הידועה בתמיכתה בישראל, הותקפה בשבת במהלך הפגנה פרו-פלסטינית בברלין. בעקבות התקיפה היא נפלה ונחבלה בראשה, כך מסרה המשטרה המקומית.

פרייסלר, בת 55, חברת המפלגה הדמוקרטית החופשית (FDP), הותקפה לאחר עימות עם מפגינה ברובע שנברג בעיר.

משטרת ברלין מסרה כי האירוע התרחש בסביבות השעה 17:15, לקראת סיום ההפגנה. על פי החשד, משתתפת בת 25 בעטה בפרייסלר בעקבות העימות והפילה אותה לקרקע.

פרייסלר התלוננה על כאבי ראש לאחר התקיפה, אך סירבה לקבל טיפול רפואי במקום.

בהמשך סיפרה לעיתון הגרמני "בילד" על מצבה: "הבעיטה העזה בבטני גרמה לי ליפול לאחור ולהיחבט בראשי במדרכה. מאז אני סובלת מבחילות, מסחרחורות, מכאבים, מהקאות ומתסמינים נוספים".

המשטרה עיכבה את החשודה בת ה-25 לחקירה, והנסיבות המדויקות של האירוע עדיין נבדקות.

פרייסלר מוכרת בגרמניה בזכות פעילותה למען ישראל, שבמסגרתה היא מגיעה להפגנות פרו-פלסטיניות כשהיא נושאת שלטים התומכים בישראל. במהלך המלחמה פעלה גם להעלאת המודעות לחטופים שהוחזקו ברצועת עזה.

הפוליטיקאית, שסבה שירת בצבא הנאצי, ספגה לאורך השנים איומים ותקיפות פיזיות חוזרות ונשנות על רקע פעילותה הציבורית.

בעקבות האירוע הביעו אישים פוליטיים בגרמניה ובישראל תמיכה בפרייסלר וגינו את האלימות נגדה.

וולפגנג קוביקי, ממנהיגי המפלגה הדמוקרטית החופשית, כתב ברשתות החברתיות: "מזעזע. המפלגה הדמוקרטית החופשית כולה עומדת מאחורי קרולינה פרייסלר. ולתוקפים: השנאה שלכם לא תנצח. אתם תגלו למה מסוגלת מדינה ליברלית המבוססת על שלטון החוק".

שר החוץ גדעון סער שוחח עם פרייסלר לאחר התקיפה, דרש בשלומה והודה לה על תמיכתה המתמשכת בישראל.

"שוחחתי לפני שעה קלה עם קרולינה פרייסלר, שהותקפה ונפגעה הערב ע"י מפגינים פרו פלסטינים בברלין ודרשתי בשלומה. הודיתי לה על עמידתה לצד ישראל ואמרתי לה שהתמדתה מעוררת השראה ואומץ ליבה ראוי להערצה. כולנו איתך, קרולינה. תודה על מי שאת", כתב סער ברשת החברתית X.

גם ויליאם דארוף, מנכ"ל ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים בארצות הברית, גינה את התקיפה.

"אני מזועזע מתקיפתה של הפעילה הגרמנייה הפרו־ישראלית קרולינה פרייסלר בידי בריונים תומכי חמאס בברלין. שתלך מחיל אל חיל!", כתב.