סוכנויות המודיעין של ארצות הברית השיגו מידע המצביע על כך שאיראן מגבשת תוכניות למתקפה אפשרית נגד בכירים בממשל טראמפ בוושינגטון הבירה, באמצעות נשק כימי או "פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי. כך דיווחה רשת CNN מפי שבעה גורמים אמריקניים.

בעקבות המידע המודיעיני תוגברה ההיערכות הביטחונית, אולם בקרב הגורמים האמריקניים קיימים חילוקי דעות בשאלה אם לטהרן יש האמצעים הדרושים לביצוע מתקפה כזאת ואם בכוונתה לממש אותה. לפי הדיווח, המידע כולל יעדים ומיקומים אפשריים מוגדרים, אך גורמי המודיעין מעריכים בשלב זה כי מדובר בהיערכות איראנית לתרחישי פעולה אפשריים, ולא בראיות למתקפה העומדת לצאת לפועל בטווח המיידי.

בבית הלבן הדגישו כי הרשויות עוקבות אחר ההתפתחויות, אך לא זיהו סכנה מיידית. דוברת הבית הלבן, לורן ביס, מסרה לרשת CNN כי הממשל "עוקב אחר כל האיומים האפשריים, אך בשלב זה אין איומים אמינים על שטח ארצות הברית".

עם זאת, על פי הדיווח, גורמים אמריקניים רואים במידע המודיעיני אינדיקציה לכך שאיראן בוחנת הסלמה משמעותית מחוץ למזרח התיכון, ברקע המשך הלחץ הצבאי האמריקני והמצור הפוגע קשות בכלכלתה. "השאלה אם יש להם בפועל את כוח האדם הדרוש לביצוע המתקפה עדיין נתונה במחלוקת", אמר גורם המעורה בפרטי המודיעין. בשבוע האחרון התקיימו כמה דיונים שנועדו לבחון דרכי תגובה אפשריות ולחזק את מערכי האבטחה.

הדיווח מתפרסם לאחר שלפי פרסומים קודמים, איומים המיוחסים לאיראן הובילו את השירות החשאי האמריקני להעביר בשבוע שעבר את שר האוצר, סקוט בסנט, למגורים בבסיס צבאי. בעבר הואשמה טהרן בתכנון פגיעה בבכירים אמריקניים - בהם מזימת התנקשות לכאורה בנשיא טראמפ במהלך מערכת הבחירות ב-2024 - אך פעילותה התמקדה עד כה בניסיונות לנצל הזדמנויות לפגוע בבכירים בעת ששהו מחוץ לארה"ב. המידע המודיעיני החדש מצביע על כך שאיראן בוחנת כעת אפשרות לפעול בתוך שטח ארצות הברית עצמה.

עוד דווח ב-CNN כי סוכנויות המודיעין יירטו תקשורות איראניות שבהן נטען כי חומרים שעשויים לשמש להכנת חומרי נפץ כבר הוסתרו בתוך ארה"ב. גורמים אמריקניים טרם אימתו את מהימנות הטענות, וקיימות הערכות שונות בשאלה אם איראן אכן הצליחה להחדיר למדינה חומרים רדיואקטיביים או כימיים, אם כי חלק מגורמי הביטחון הלאומי סבורים שחומרים כאלה הוכנסו לשטח ארה"ב כבר לפני שנים. אחד המקורות העריך כי יכולתה של איראן לבצע מתקפה באמצעות נשק בלתי קונבנציונלי לא השתנתה מהותית, אך הלחץ הגובר על המשטר עשוי להגביר את נכונותו לשקול מהלך כזה.

"פצצה מלוכלכת" היא מטען נפץ קונבנציונלי המשולב בחומר רדיואקטיבי: בניגוד לנשק גרעיני, היא אינה יוצרת פיצוץ גרעיני, אך עלולה לפזר זיהום רדיואקטיבי באזור הפגיעה. מומחים שצוטטו בכתבה ציינו כי הפיצוץ הראשוני צפוי להיות הגורם העיקרי לנפגעים המיידיים, בעוד שהזיהום הרדיואקטיבי עלול ליצור סיכונים בריאותיים וסביבתיים לטווח ארוך.

מנגד, באיראן דחו את הטענות בדבר כוונה להשתמש בנשק כימי. דובר משלחת איראן לאו"ם מסר כי טהרן "רואה בשימוש בנשק כימי בכל נסיבות שהן מעשה בלתי לגיטימי לחלוטין, ודוחה באופן מוחלט וחד-משמעי את ההאשמות השקריות והמומצאות שהופצו בעניין זה". בהודעה האיראנית לא נמסרה התייחסות מפורשת למידע המודיעיני הנוגע לאפשרות של מתקפה באמצעות פצצה מלוכלכת.