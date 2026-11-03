נשיא המדינה יצחק הרצוג מינה את מיה אוחנה מורנו, אלמנתו של סגן אלוף עמנואל מורנו ז"ל, לתפקיד יועצת הנשיא ומנהלת מיזם "מחליפים מילה - יוזמות הנשיא למחר ישראלי משותף".

אוחנה מורנו תחליף בתפקיד את סיגל קנוטופסקי, המסיימת את עבודתה בבית הנשיא לאחר יותר משנתיים, שבמהלכן הובילה את פעילות המיזם לחיזוק הלכידות החברתית ולצמצום הקיטוב בחברה הישראלית.

אוחנה מורנו עוסקת במשך שנים בקידום חיבורים בין חלקי החברה הישראלית ובחיזוק תחושת השותפות והערבות ההדדית.

היא מתגוררת בעוטף עזה, נשואה לאלירן, אם לחמישה ילדים וסבתא לנכדה. בעלה הראשון, סא"ל עמנואל מורנו ז"ל, נפל במהלך פעילות מבצעית במלחמת לבנון השנייה.

מיזם "מחליפים מילה", שהקים הנשיא הרצוג, נועד לחזק את השותפות בין מגזרים וקבוצות בחברה הישראלית באמצעות שיתופי פעולה בין גופי מדינה, ארגוני חברה אזרחית, המגזר העסקי וגורמים נוספים.

קנוטופסקי, ששימשה גם כראש מערך האסטרטגיה של בית הנשיא, הובילה במהלך כהונתה את הרחבת המיזם לרשת הכוללת קרוב ל-100 ארגונים ויוזמות, וכן הייתה מעורבת בהובלת אירועים ציבוריים, בהם ועידת הנשיא 2026. עם סיום תפקידה היא צפויה להתחיל בלימודי דוקטורט.

הרצוג הודה לקנוטופסקי על פעילותה ובירך את אוחנה מורנו על מינויה. לדבריו, היא מביאה עמה ניסיון חיים ומחויבות עמוקה לחברה הישראלית, שיסייעו לה בהובלת המיזם.

בהתייחסו לתוצאות הבחירות ולמחלוקות בחברה הישראלית אמר הנשיא כי דווקא בתקופה זו יש לזכור את המשותף בין חלקי הציבור: "עלינו לזכור את מה שמשותף לכולנו".

הוא הוסיף: "מחלוקת היא חלק בלתי נפרד מדמוקרטיה, אך אסור שתהפוך לקרע. ‘מחליפים מילה’ נועד להעניק לחברה הישראלית כלים לבנות עתיד יחד, לחבר בין גופים ומגזרים שונים ולבסס שותפות אמת שאינה תלויה בעמדה כזו או אחרת. אני מאמין בכל ליבי שיחד נוכל לבנות כאן מחר ישראלי משותף".