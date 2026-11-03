968 קולות נגרעו מהמפלגות הערביות במסגרת הבדיקות החוזרות של תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, כך עדכן הבוקר (שלישי) אברהם יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם אגודת ישראל, בעקבות עדכון הנתונים שפורסם אמש באתר ועדת הבחירות.

לדברי יוסטמן, השינוי התגלה במסגרת המשך הבדיקות המכונות "טוהר הבחירות", אך אינו צפוי להשפיע על חלוקת המנדטים.

הבדיקות מתבצעות במסגרת הליך הבקרה השגרתי של ועדת הבחירות המרכזית, הכולל בחינה חוזרת של חלק ניכר מהקלפיות, תיקון שגיאות הקלדה והעתקה ובדיקת פניות שמתקבלות מהציבור ומרשימות המועמדים.

בוועדה הבהירו בעבר כי תיקונים מסוג זה מתבצעים לאחר כל מערכת בחירות, לקראת פרסום התוצאות הרשמיות.

העדכון הנוכחי מתפרסם על רקע סערה פוליטית סביב חקירה נפרדת שמנהלים שב"כ, המשטרה והפרקליטות בחשד לניסיונות השפעה זרה על הבחירות.

החקירה עוסקת בין היתר בחשד להעברת כספים מגורמים זרים לצורך השפעה פסולה על שיעור ההצבעה בחברה הערבית.

בתוך כך, אתמול פנה עו"ד אילן בומבך, סגן יו"ר ועדת הבחירות מטעם הליכוד, בבקשה לכנס בדחיפות את נשיאות הוועדה בעקבות החקירה המתנהלת.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה את הבקשה במכתב רשמי והבהיר כי לנשיאות הוועדה ולמליאתה אין סמכות להתערב בחקירה או לעכב את פרסום תוצאות הבחירות.

סולברג הזכיר כי בהתאם לחוק יסוד: הכנסת, תוצאות הבחירות חייבות להתפרסם בתוך שמונה ימים ממועד הבחירות. לדבריו, נשיאות הוועדה מוסמכת לסכם את הקולות הכשרים ולחשב את חלוקת המנדטים, אך אינה רשאית לפסול קולות או להחליט שלא לפרסם את התוצאות.

עוד הבהיר כי מסירת מידע מתוך החקירה המתנהלת עלולה לשבש אותה, וכי רשויות האכיפה פועלות להביא למיצויה בהקדם האפשרי.

הסערה התעצמה לאחר שבליכוד טענו כי 4,612 קולות בלבד מפרידים בין חלוקת המנדטים הנוכחית לבין מעבר מנדט מרע"ם לגוש הימין. במפלגה דרשו למצות את חקירת החשדות לפני קבלת מסקנות נחרצות באשר להשפעתם האפשרית על הבחירות.

מנגד, סולברג הצהיר השבוע כי הבחירות התנהלו בתקינות וכי חומר הראיות שנאסף עד כה אינו מערער את תוצאותיהן בכללותן. הוא הדגיש כי החשדות חמורים ומחייבים חקירה, אך אין בהם הצדקה לעיכוב פרסום התוצאות.

תוצאות הבחירות הרשמיות צפויות להיות מוגשות לנשיא המדינה מחר (רביעי) בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בחוק.