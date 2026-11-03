ראשי המועצות שומרון וקרני שומרון בסיור מועצה אזורית שומרון

מקטע כביש עוקף פונדוק, במסגרת פרויקט הרחבת כביש מבוא השומרון (55), צפוי להיפתח לתנועה בעוד כחודשיים, עם נתיב אחד לכל כיוון.

השלמת העבודות והרחבת הכביש לארבעה נתיבים מתוכננות לקיץ 2027. עלות הפרויקט עומדת כיום על כרבע מיליארד שקלים.

לוח הזמנים הוצג במהלך סיור שקיימו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ ונציגי חברת נתיבי ישראל. במהלך הסיור נבחנו הסדרי התנועה העתידיים וסוכמו שלבי פתיחת הכביש.

על פי המתווה, בשלב הראשון ייפתח העוקף לתנועה במתכונת מצומצמת, במטרה לאפשר את המשך העבודות תוך צמצום עומסי התנועה. בשלב השני, המתוכנן לקיץ 2027, יושלם הפרויקט והכביש יהפוך לדו-מסלולי עם שני נתיבים לכל כיוון.

במסגרת ההיערכות כבר הוצבו בשטח רמזורים חדשים. במקביל, צפויות להתחיל בקרוב עבודות להסדרת המקטע המערבי, מצומת ג'ינסאפוט ועד קרני שומרון, ונקבע לוח זמנים לפתיחת הרמזור בצומת גלעד.

פתיחת העוקף היא חלק מתוכנית רחבה להכפלת כביש 55, המחבר בין אזור כביש 6 וכפר סבא ליישובי גב ההר וצפון השומרון.

המהלך משתלב בתוכנית האסטרטגית להרחבת הכביש כולו - מאזור כביש 6 וכפר סבא, ועד ליישובי גב ההר וצפון השומרון. במקביל, בקרוב יחלו העבודות להסדרת המקטע המערבי, החל מצומת ג'ינסאפוט ועד לקרני שומרון, וכן הוגדר לו"ז לפתיחת הרמזור בצומת גלעד.

דגן אמר בשטח: "הכביש הזה הוא אבן דרך משמעותית בדרך ליעד המרכזי של כולנו, מיליון תושבים בשומרון. זוהי מהפכה של ממש, שתוצאתה תהיה נסיעה בטוחה יותר, ביטחונית ובטיחותית כאחד. מהפכת הכבישים העוקפים בשומרון נמשכת, מתוך מטרה לתת מענה לגידול באוכלוסייה ולשפר את איכות החיים".

דגן הודה לכלל השותפים לבניית הכביש: "תודה לשרת התחבורה מירי רגב ולצוות משרדה, תודה לשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ולצוות משרדו, לאלוף הפיקוד הקודם יהודה פוקס ולאלוף פיקוד מרכז הנוכחי אבי בלוט, לחטיבת אפרים, לאוגדת איו"ש, לחברת נתיבי ישראל, לניסים שוקר, לנתן פרוידנברג, אהרון חדד, ביני ישראלי, קצין מטה תחבורה במנהל האזרחי ישראל אפריאט וראש המנהל האזרחי וסגנו".

קוזניץ הוסיף: "כביש מבוא שומרון הוא אחד הכבישים החשובים ביותר באזור שלנו, מאלפי מנשה ועד ציר 60. אנחנו בונים בשומרון, והמטרה שלנו היא שכל תושב שיוצא מקרני שומרון או מכל היישובים באזור, ייסע בכבישים רחבים של ארבעה נתיבים, עם איכות חיים ומהירות אפשרית גבוהה".

הוא הודה לדגן על העבודה המשותפת ארוכת השנים לקידום הכביש, וסיכם: "בעזרת השם נעשה ונצליח ונפתח את השומרון".

ביולי אשתקד התקיים במקום סיור בהשתתפות שרת התחבורה מירי רגב וראשי הרשויות באזור, שבמהלכו הוכרז כי כביש 55 ייקרא בשם העברי "כביש מבוא שומרון".

קידום סלילת הכביש קשור גם ללקחים הביטחוניים מפיגועי הירי באזור חווארה, שבהם נרצחו האחים הלל ויגל יניב הי"ד. לאחר הפיגוע פנה דגן לאלוף פיקוד המרכז דאז, יהודה פוקס, שבתגובה הורה על פריצה קרבית של הכביש, מהלך שסייע להאצת הפרויקט.