ראשי מפלגות האופוזיציה סיכמו במהלך פגישתם היום (שלישי) בהרצליה לבחון משא ומתן עם המפלגות החרדיות לצורך הקמת הממשלה הבאה, למרות הביקורת החריפה שהשמיעו נגדן לאורך מערכת הבחירות.

במהלך הפגישה סיכמו ראשי המפלגות להעדיף הקמת ממשלה ללא המפלגות הערביות, אולם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התעקש "להשאיר את הדלת פתוחה" גם לאפשרות זו.

ההחלטה שלא לשלול מגעים עם המפלגות החרדיות מגיעה לאחר קמפיין בחירות שבו תקפו ראשי מפלגות האופוזיציה את הציבור החרדי ואת נציגיו, בעיקר סביב סוגיית הגיוס.

בין היתר, גולן השתמש בביטוי "טפילים", נפתלי בנט דיבר על "משתמטים", אביגדור ליברמן השתמש בביטוי "מחריבי המדינה", וגדי איזנקוט התייחס לכוחות "לא ציוניים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לתקוף את האפשרות להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות החרדיות, והאשים את ראשי האופוזיציה בצביעות.

"במשך 4 שנים ראינו השתלחות חסרת רסן במגזר החרדי, בוקר וערב, על ידי התקשורת וגוש השמאל", אמר נתניהו.

לדבריו, "הצביעות שאנו רואים כעת זועקת לשמיים. פתאום זה כבר לא 'חוק השתמטות', אלא 'חוק גיוס רך', פתאום הם כבר לא 'טפילים', 'משתמטים', 'מחריבי המדינה', אלא מקבלים דף לבן חלק, הכל בשביל תאוות השלטון של השמאל, תוך הפרת כל ההתחייבויות שלהם בבחירות".

נתניהו טען כי הליכוד וגוש הימין הם היחידים שפעלו להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות תוך שמירה על האפשרות להמשיך בלימוד התורה.

"היחידים שפעלו ויפעלו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כך שכל מי שלומד תורה יוכל להמשיך וללמוד תורה לפי חוק, אלה הליכוד וגוש הימין", אמר.

הוא הוסיף כי מפלגתו פעלה לגיבוש פתרון מוסכם עם נציגי הציבור החרדי, שבמסגרתו מי שאינו לומד בישיבה יתגייס לצה"ל. "נפעל להשלים את המשימה החשובה הזו", הצהיר.

במקביל פרסמה מפלגת הליכוד הודעה חריפה נגד ראשי האופוזיציה, שבה נטען כי הם מסכנים את עתידה של ישראל. "איזנקוט, בנט, לפיד וליברמן מסכנים את עתיד ישראל!", נמסר מטעם המפלגה.

בליכוד טענו כי בזמן שנתניהו הציע להקים ממשלה לאומית רחבה, ראשי האופוזיציה פועלים להקמת ממשלה שתישען על מפלגות תומכות בטרור.

"מה תעשה 'ממשלת החירום' בזירות הפתוחות בעזה, בלבנון ובאיראן, כאשר חברים מרכזיים בה לא מוכנים לכנות את חמאס וחיזבאללה ארגוני טרור?", נכתב בהודעת הליכוד. בהודעה נחתם: "העם לא ישכח זאת!"

לפי הסיכומים שעלו מהפגישה, ראשי מפלגות האופוזיציה ימשיכו במגעים להקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט, שעליו סיכמו להמליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג לקבלת המנדט הראשון להרכבת הממשלה.