נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר היום (שלישי), בריאיון לפוקס ניוז ביום בחירות האמצע בארה"ב, כי הגיע להסכמה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפסקת העברת כספי הסיוע האמריקני השנתיים לישראל.

"נתניהו ואני סיכמנו שאנחנו ניתן לישראל ארבעה מיליארד דולר בשנה", אמר טראמפ, והוסיף: "עשינו עסקה כבר לפני חודשים שאנחנו מפסיקים לשלם להם, והם בסדר עם זה. הם לא צריכים אותנו. אנחנו לא נשלם יותר לישראל".

הדברים מסמנים, אם ימומשו, שינוי משמעותי במדיניות הסיוע האמריקנית לישראל, שבמסגרתה העבירה ארצות הברית לאורך עשרות שנים מיליארדי דולרים מדי שנה, בעיקר לצרכים ביטחוניים.

על פי דברי טראמפ, ההחלטה התקבלה לפני מספר חודשים בהסכמה עם נתניהו ולא כמהלך חד-צדדי של הממשל האמריקני.

עם זאת, כבר בעבר הצהיר ראש הממשלה נתניהו כי הוא שואף לצמצם בהדרגה את הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל, עד להפסקתו המוחלטת בשנים הקרובות.