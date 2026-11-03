הקומיקאי גיא הוכמן טוען כי נפסל מהשתתפות בקמפיין מסחרי בעקבות התבטאות פוליטית, לאחר שקרא להקמת ממשלת שותפות ציונית.

בפוסט שפרסם היום (שלישי) בפייסבוק סיפר הוכמן כי בימים האחרונים החל לקדם יוזמה להקמת ממשלת שותפות ציונית, שלטענתו זוכה לתמיכה רחבה בציבור.

"בימים האחרונים התחלתי קמפיין לממשלת שותפות ציונית. לעניות דעתי רוב העם תומך בכך", כתב.

אלא שלדבריו, הבוקר התברר לו כי פרויקט מסחרי שבו היה אמור להשתתף בוטל בעקבות פעילותו הציבורית. "הבוקר אני מקבל הודעה שהתבטל לי איזה פרויקט כי 'התבטאתי פוליטית'. הכול פה רקוב", הוסיף.

לצד הפוסט פרסם הוכמן צילום מסך של התכתבות שבה נמסר לו כי ההחלטה התקבלה על ידי גורם בכיר בפרויקט.

"זה לא מתקדם. כולם בעניין רק הקודקוד פסל אותך כי התבטאת פוליטית", נכתב בהודעה שקיבל.