כרזה שהופצה לקראת עצרת המתוכננת להתקיים מחר (רביעי) בטהרן כוללת איום מפורש לרצוח את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על הכרזה נכתב בפרסית ובאנגלית "נהרוג את טראמפ", לקראת האירוע לציון יום השנה להשתלטות על שגרירות ארצות הברית באיראן בשנת 1979.

לפי דיווח באתר "איראן אינטרנשיונל", בכרזה נראים טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, סגן הנשיא האמריקני ג'יי.די. ואנס והשליח האמריקני סטיב וויטקוף, כשהם לבושים בחליפות קרועות ובוערות. מאחוריהם מופיעים דגלי ארצות הברית וישראל כשהם עולים באש.

הכרזה מצטרפת לסדרת איומים שפורסמו בחודשים האחרונים באיראן נגד הנשיא האמריקני ובני משפחתו.

בחודש יולי פרסמה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, סרטון שבו נטען כי זוהו חולשות במערך האבטחה של הגברת הראשונה מלניה טראמפ בניו יורק, לרבות נקודות תורפה ודרכי גישה אפשריות.

באותו חודש הוצב בכיכר המהפכה האסלאמית בטהרן שלט חוצות שבו הוצג טראמפ ללא רוח חיים בתוך ארון קבורה, לצד הכיתוב "נהרוג את טראמפ".

בחודש אוגוסט שידרה הטלוויזיה הממלכתית האיראנית סרטון שכלל איום על חייו של בארון טראמפ, בנו בן ה-20 של הנשיא. הסרטון נשא את הכותרת "היכן וכיצד יש להרוג את בארון טראמפ".

במסגרת השידור נטען כי תנועותיו של בארון נתונות ל"מעקב מלא", וכי נאסף מידע על מוסד הלימודים שבו הוא לומד, כלי הרכב המלווים אותו ומיקומם של אנשי השירות החשאי האמריקני המופקדים על אבטחתו.

עוד נטען בסרטון כי הוצע פרס בסך עשרה מיליון דולר תמורת רציחתו של בארון טראמפ, אולם לא התקבל אישור עצמאי לטענה.

השירות החשאי האמריקני אישר בהמשך כי הוא מודע לפרסום ובוחן את תוכנו. מוחסן רזאי, בכיר במערכת הביטחון האיראנית, הכחיש לאחר מכן דיווחים על תוכנית להתנקש בבנו של הנשיא.

ברקע האיומים עומדות גם הצהרות חוזרות של בכירים במשטר האיראני בדבר כוונתם לנקום בטראמפ על חיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, בתקיפת כטב"ם אמריקנית במהלך כהונתו הראשונה.

טראמפ הזהיר בעבר כי כל ניסיון איראני להתנקש בחייו ייענה בתגובה אמריקנית הרסנית.