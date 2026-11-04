חיים ישראל - אבא של כולם רבי עמוס

הזמר חיים ישראל משחרר את "אבא של כולם", שיר חדש לזכרו של המקובל רבי עמוס גואטה שנרצח.

השיר, שנכתב מתוך הכאב והגעגוע לרב, משלב בין מילות פרידה למנגינה שמחה, וכולל גם הקלטה מקורית מקולו של הרב.

את מילות השיר כתבו ענת ישראל ואודי דמארי, ועל הלחן חתומים גבריאל סרוסי ואודי דמארי.

ענת ישראל, מיוזמות השיר, סיפרה כי כתבה אותו לאחר ימי השבעה, בתקופה שבה היא ובעלה מנשה התקשו להתמודד עם האובדן.

"זה היה אחרי השבעה, היינו שבורים ממש. בעלי, מנשה, היה בוכה בלילות ללא הפסקה. לא הייתה נחמה. הלב לא הצליח להכיל את גודל האסון", כתבה.

לדבריה, באחד הלילות, מתוך הכאב והגעגועים, החלה לכתוב את מילות השיר. בהמשך התלבטה אם לפרסם אותו או לגנוז אותו, וביקשה סימן שיסייע לה להחליט.

נקודת המפנה הגיעה במהלך ביקור לילי של בעלה בציון הרב, שם פגש אדם בשם אברהם גואטה, שהגיע לחלק ספרים לזכרו של המקובל.

במהלך השיחה התברר כי גואטה עוסק בהפקת מוזיקה. מנשה השמיע לו את השיר, וזה השיב מיד: "רק חיים ישראל ישיר את השיר הזה!"

לדברי ענת, בעלה פרץ בבכי והראה לאברהם הודעה ששלחה לו שעות קודם לכן, שבה כתבה: "מנשה, חייבים להגיע לחיים ישראל".

אברהם גואטה החליט להפיק את השיר ויצר קשר עם חיים ישראל. בהמשך התברר ליוצרים כי גם אמו של הזמר, שרה, נמנית עם חסידי הרב, וכי שם משפחתה לפני נישואיה היה גואטה.

ענת סיפרה על צירופי מקרים נוספים שליוו את ההפקה. לדבריה, באחד הלילות, בדיוק כשאמרה לבעלה שהיא מחכה לשמוע את הסקיצה הראשונה, התקבלה ההקלטה מאברהם גואטה.

בהמשך, לאחר סיום ההקלטות, גילו המשתתפים כי האולפן שבו הוקלט השיר נמצא ברחוב הנביא עמוס. "לא ידעתי אז איזו שרשרת מופלאה של השגחות פרטיות עתידה ללוות את השיר הזה", כתבה ענת.

היוצרים החליטו לשלב בשיר גם הקלטה מקולו של רבי עמוס גואטה, במטרה להנציח את המסר שלדבריהם אפיין את חייו: אהבת האדם ללא תנאים.

"רצינו שהעולם לא רק ישמע שיר על הכיסופים לרבנו, אלא יזכה לשמוע את רבנו בעצמו, את קולו הקדוש, את תורתו, את האהבה שהעניק לכל אדם", הסבירה.

למרות הנסיבות הכואבות שבהן נכתב השיר, בחרו היוצרים להעניק לו לחן שמח. "ואולי דווקא משום שהשיר נולד מתוך קינה וכאב כל כך עמוק, בחרנו להלביש אותו במנגינה של שמחה", כתבה ענת. "כי לצד הגעגוע הקורע והחיסרון שאין לו תחליף, יש בליבנו הודיה עצומה לבורא עולם".

בסיום דבריה הודתה ענת לאברהם גואטה, לחיים ישראל, למפיקים ולכל השותפים ביצירת השיר, וקראה לציבור להמשיך את מורשתו של הרב ולסייע לישיבה שהקים.

את השיר חותמות המילים: "ועכשיו רבנו, נשארה רק משאלה, שבקרוב כולנו ניפגש בגאולה".