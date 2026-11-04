לקראת סיום כהונת הכנסת ה-25 ותחילת כהונתה של הכנסת החדשה, חשבות הכנסת פרסמה הנחיות לחברי הכנסת שלא ימשיכו לכהן.

המסמך מפרט את הנהלים להחזרת הרכב והציוד, סיום העסקת היועצים הפרלמנטריים והסדרת הזכויות הכספיות של חברי הכנסת היוצאים.

המסמך המלא

על פי המסמך, חברי הכנסת המסיימים את כהונתם נדרשים להחזיר את הרכב שהועמד לרשותם לא יאוחר מיום שלישי, 10 בנובמבר, בשעה 12:00.

עם זאת, חברי הכנסת יוכלו להמשיך להחזיק ברכב במהלך תקופת הסתגלות של עד 30 ימים לאחר סיום הכהונה, בכפוף לתשלום מס ובהתאם לנהלים. במקרה כזה יידרשו להחזיר את הרכב עד 10 בדצמבר בשעה 12:00.

בעת החזרת הרכב נדרשים חברי הכנסת לוודא כי כל הציוד והאביזרים שסופקו עמם נמצאים בו, לרבות שני מפתחות הרכב. בנוסף, עליהם לפנות לחברת הליסינג ולדווח על כל נזק שנגרם לרכב במהלך תקופת השימוש.

חברי הכנסת היוצאים יוכלו לתאם מראש שירות מונית מטעם הכנסת, לצורך הסעתם לביתם לאחר החזרת הרכב.

סעיף נוסף במסמך עוסק במכשירי הטלפון הניידים. חברי הכנסת שהשתמשו במכשיר הרשום על שם הכנסת ושולם באמצעותה נדרשים לבחור בין החזרת המכשיר למחסן הכנסת לבין העברת המספר הסלולרי לבעלותם הפרטית.

במקרה שבו המכשיר נרכש באמצעות חברת פלאפון, ניתן יהיה להעביר את המכשיר והמספר לבעלות פרטית, בהתאם לתנאים שנקבעו. חברי הכנסת נדרשים גם להסדיר את סיום השירות מול חברת התקשורת, ולא יוכלו להמשיך להשתמש במכשיר או בקו במסגרת הסדרי הכנסת לאחר תום תקופת ההסתגלות.

גם העסקת היועצים הפרלמנטריים תסתיים עם תום כהונת חבר הכנסת, ביום 10 בנובמבר. על חברי הכנסת לשלוח ליועציהם מכתבי סיום העסקה ולוודא את הסדרת הזכויות והתשלומים המגיעים להם.

במסמך הובהר כי על היועצים להחזיר את הציוד שקיבלו במסגרת עבודתם, לרבות טלפונים ניידים שהועמדו לרשותם.

באשר לתקציב הפעילות הפרלמנטרית, חברי הכנסת נדרשים להסדיר את הציוד שנרכש באמצעות התקציב. באפשרותם להחזירו למחסן הכנסת או לרכוש אותו בהתאם להנחיות ולמחיר שייקבע. ציוד שלא יוחזר או יוסדר עד המועד הקבוע עשוי להיחשב כרכוש שנרכש על ידי חבר הכנסת, והעלות תחויב בהתאם.

חברי הכנסת היוצאים נדרשים גם להחזיר את כרטיסי האשראי שהונפקו להם במסגרת תפקידם, להסיר את פרטי הכרטיסים מארנקים דיגיטליים ולוודא שלא נותרו חיובים פעילים.

סעיף נוסף עוסק במתנות שקיבלו חברי הכנסת במהלך כהונתם. מתנות שהתקבלו במסגרת התפקיד ושוועדת המתנות קבעה כי הן רכוש הכנסת, נדרשות להיות מוחזרות למחסן הכנסת עם סיום הכהונה. במקרים מסוימים ניתן יהיה להגיש בקשה לרכישתן.

לצד החזרת הציוד, המסמך מתייחס גם לזכויות הפרישה. חברי הכנסת המסיימים את כהונתם עשויים להיות זכאים לתשלומים ולזכויות בהתאם לתקופת כהונתם ולתנאים הקבועים בחוק.

בנוסף, על חברי הכנסת להחזיר את הדרכון הדיפלומטי או דרכון השירות שהונפק להם במסגרת תפקידם, ולהסדיר את החזרת תעודת חבר הכנסת והציוד הנלווה.