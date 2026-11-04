בודקי וחוקרי המכס בנמל אשדוד סיכלו אתמול הברחת ענק של סיגריות בשווי של יותר מ-200 מיליון שקל.

עד כה אותרו לפחות שמונה מכולות ובהן מאות אלפי קופסאות סיגריות, שהוסתרו במשלוחים שהוצהרו כקמח חיטה.

מדובר באחת מהברחות הטבק הגדולות ביותר שנתפסו בישראל. ברשות המסים מעריכים כי המס שהיה משולם לקופת המדינה אילו יובאו הסיגריות באופן חוקי מסתכם בעשרות מיליוני שקלים.

הסיגריות הגיעו לנמל אשדוד במסגרת שלושה משלוחים ממצרים, שכללו בסך הכול 48 מכולות. על פי הצהרות היבוא, כל המכולות הכילו קמח חיטה, אולם בדיקות שערכו אנשי המכס העלו כי רק חלקן הכילו את הסחורה המוצהרת.

בשמונה מהמכולות שנבדקו נמצאו כמויות גדולות של סיגריות שנועדו, על פי החשד, למכירה בישראל תוך התחמקות מתשלום המסים החלים על יבוא מוצרי טבק.

מנהל בית המכס בנמל אשדוד, גיל חזיז, התייחס להיקף החריג של התפיסה ואמר: "מדובר בהברחה הגדולה ביותר שראיתי מימיי, ייתכן שהגדולה ביותר שהמכס חשף אי פעם".

בעקבות הגילוי נפתחה חקירה ביחידת הסמים והמכס באשדוד (יס"מ אשדוד). על פי החשד, בהברחה מעורבים גורמים רבים, ובהם היבואן שעל שמו בוצע יבוא המכולות לישראל.

היבואן נעצר והובא אמש בפני בית משפט השלום באשקלון, שם הוארך מעצרו לצורך המשך החקירה.

בשל היקף ההברחה החריג, החליטו חוקרי המכס לפתוח בפעולות חקירה עוד בטרם הסתיימה בדיקת כלל המכולות שהגיעו במשלוחים.

נכון לעכשיו אותרו שמונה מכולות מלאות בסיגריות, אך במכס מדגישים כי הבדיקות עדיין נמשכות, וכי ייתכן שבמכולות נוספות יתגלו סיגריות שהוסתרו תחת הצהרות היבוא על קמח.