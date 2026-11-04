שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם היום (רביעי) על צו להפחתת מס הבלו על הבנזין ב-50 אגורות לליטר, ובכך מנע התייקרות חדה יותר במחירי הדלק.

בעקבות ההחלטה, המחיר המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד החל מחצות על 7.85 שקלים, במקום 8.35 שקלים שהיו צפויים ללא ההתערבות.

הצו שעליו חתם סמוטריץ' יהיה בתוקף למשך 26 ימים, עד לסוף חודש נובמבר, ונועד למתן את עליית המחירים בעקבות פקיעת הוראת השעה הקודמת להפחתת מס הבלו.

ללא חתימת שר האוצר על הצו החדש, מחיר הבנזין היה צפוי לזנק הלילה בשקל שלם לליטר, מ-7.35 שקלים ל-8.35 שקלים.

בעקבות ההחלטה נמנעה מחצית מההתייקרות, והמחיר יעלה ב-50 אגורות בלבד לעומת המחיר הנוכחי.

המהלך מגיע לאחר שבתחילת חודש נובמבר הוזלו מחירי הדלק ב-42 אגורות לליטר, מ-7.77 שקלים ל-7.35 שקלים.

כבר בעת פרסום המחירים החדשים הבהיר משרד האנרגיה כי ההוזלה עלולה להיות זמנית, וכי אם לא ייחתם צו חדש להפחתת מס הבלו, המחיר צפוי לעלות באופן משמעותי החל מ-5 בנובמבר.

כעת, בעקבות חתימת סמוטריץ', תימנע ההתייקרות המלאה שתוכננה, אם כי הנהגים עדיין ישלמו חצי שקל יותר על כל ליטר בנזין בהשוואה למחיר בארבעת הימים האחרונים.

המחיר המעודכן ייכנס לתוקף הלילה בחצות, בין רביעי לחמישי, והפחתת המס תישאר בתוקף עד סוף החודש.