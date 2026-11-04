עורך אתר JNS, העיתונאי ישראל אריאל כהנא, טוען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הפך לנטל על ישראל בזירה הבינלאומית, אך מדגיש כי במציאות הפוליטית הנוכחית אין אפשרות מעשית להקים ממשלה בלעדיו.

הדברים נאמרו בריאיון לרדיו 103FM, על רקע תוצאות הבחירות בארצות הברית והשלכותיהן האפשריות על היחסים בין המדינות.

"נתניהו אישית כמותג הוא נטל על ישראל", אמר כהנא, והוסיף כי במציאות הנוכחית ישראל צריכה לצמצם את הנוכחות שלה בשיח הפוליטי האמריקני. "אנחנו לא צריכים שידברו עלינו", הסביר.

בהמשך הבהיר כי מבחינת מעמדה הבינלאומי של ישראל, היה עדיף שנתניהו לא יעמוד בראשות הממשלה, אך הדגיש כי מדובר באפשרות תיאורטית בלבד.

"בעולם תיאורטי היה עדיף שלא היה עומד בראשות הממשלה כי הפך למותג רעיל", אמר, אך הוסיף כי הבוחר הישראלי כבר אמר את דברו.

כהנא הדגיש כי למרות הביקורת על מעמדו הבינלאומי של נתניהו, הוא אינו רואה אפשרות להקמת ממשלה בלעדיו בתקופה הקרובה. "אני לא חושב שאפשר להקים ממשלה בלי שנתניהו עומד בראשה, בטח לא בשנתיים הקרובות", אמר.

במאמר שפרסם באתר JNS הרחיב כהנא על משמעות תוצאות הבחירות בארצות הברית, וטען כי מדובר בנקודת מפנה ביחסים בין שתי המדינות.

"תוצאות הבחירות הלילה מסמנות לא פחות מעידן חדש ביחסי ישראל-ארה"ב. אם להקצין, העידן הדו-מפלגתי בנוגע לישראל חוזר, אבל הפוך. שכן, שתי המפלגות יפגינו מהיום כתף קרה לישראל, לפחות בשיח הפומבי", כתב.

לדבריו, בניגוד למערכות בחירות קודמות, הפעם ישראל הפכה בעצמה לאחד הנושאים המרכזיים בשיח הפוליטי האמריקני, "בגלל המלחמה עם איראן, בגלל המלחמה בעזה ובגלל הסיוע, שאתמול ברגע האחרון שוב עלה על סדר היום של הבחירות, וטראמפ נאלץ להרחיק את עצמו מאיתנו".

לדבריו, תוצאות הבחירות מחייבות את ישראל לבחון מחדש את יחסיה עם ארצות הברית ואת האופן שבו היא נתפסת בזירה הפוליטית האמריקנית: "תוצאות הבחירות הלילה מאפסות מחדש את קשרי ישראל-ארה"ב".

כהנא התייחס גם למעמדו של נתניהו בוושינגטון, וטען כי ראש הממשלה נתפס כמי שגרר את טראמפ למלחמה, אף שלדבריו מדובר בהאשמה שאינה נכונה מבחינה עובדתית.

"כבר היום סגנו של טראמפ שומר על ריחוק מישראל בכלל ומנתניהו בפרט. המגמה הזו תחמיר", הזהיר.

על רקע הדברים קרא לשינוי במדיניות החוץ הישראלית, ובראש ובראשונה לצמצום המעורבות והנוכחות של ישראל בשיח הפוליטי הפנימי בארצות הברית.

במקביל הציע לפתח קשרים מדיניים ואסטרטגיים עם מדינות נוספות, שיוכלו לשמש משקל נגד חלקי לתלות הישראלית בארצות הברית, אף שהודה כי לעוצמה האמריקנית אין תחליף של ממש.

הוא הוסיף קריאה לשינוי רחב יותר בהיערכות המדינית של ישראל לנוכח המציאות החדשה: "ישראל והעם היהודי מוכרחים לארגן את עצמם מחדש"