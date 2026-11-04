קצינת חקירות במחוז ש״י על הפרשה דוברות המשטרה

המשטרה הודיעה היום (רביעי) על סיום חקירתן של מנהלת מעון ושתי מטפלות בעיר אריאל, החשודות במאות מקרי התעללות קשים בתינוקות בני עשרה חודשים עד שנה ושלושה חודשים. נגד השלוש הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים.

על פי החשד, התינוקות היו נתונים למעשי אלימות קשים שכללו הטחות, חניקות, טלטולים, משיכות שיער וקשירות. בחלק מהמקרים עלה חשד כי האלימות הובילה לערפול ואף לאובדן הכרה של התינוקות.

החקירה החלה בתחילת חודש אוקטובר, בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על התנהלות חשודה במעון. חוקרי תחנת אריאל פעלו לקבלת צווים מבית המשפט ותפסו את מצלמות האבטחה במקום.

במהלך הצפייה בתיעודים זיהו החוקרים מקרה ראשון שעורר את חשדם, ובעקבותיו נעצרה מטפלת בשנות ה-40 לחייה.

בהמשך נחשפו החוקרים למקרים נוספים שבהם עלה חשד לפגיעה בתינוקות מצד מטפלת נוספת, עובדת זרה בשנות ה-30 לחייה שהועסקה ללא היתר עבודה, וכן מצד מנהלת המעון.

עם מעצרן של החשודות וחשיפת התיעודים, פעלה המשטרה בשיתוף משרד החינוך לנקיטת צעדים מיידיים. בשל החשש לשלומם של התינוקות הוצא למעון צו סגירה למשך 60 ימים, בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות.

במשטרה הוקם צוות חקירה מיוחד, המורכב מחוקרי תחנת אריאל והיחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון, בסיוע חוקרים ובעלי תפקידים נוספים ממחוז ש"י.

במסגרת החקירה נבחנו יותר מ-2,400 שעות של תיעוד ממצלמות האבטחה, המתפרשות על פני למעלה מ-60 ימי פעילות במעון.

מניתוח התיעודים עלו חשדות למאות מקרי אלימות והתעללות בחסרי ישע, שהיו נתונים לאחריותן ולהשגחתן של החשודות.

במשטרה ציינו כי בחלק מהמקרים תועדו לכאורה מעשי אלימות חמורים במיוחד, ובהם חניקות והטחות, שעל פי החשד גרמו לתינוקות לערפול הכרה ואף לאובדן הכרה.

עם התקדמות החקירה עלה חשד למעורבותן של שלוש מטפלות נוספות שהועסקו במעון במהלך השנה הנוכחית והשנה הקודמת. השלוש נעצרו ונחקרו, ובהמשך שוחררו בהחלטת בית המשפט למעצר בית בתנאים מגבילים. חקירתן עדיין נמשכת.

מעצרן של שלוש החשודות המרכזיות הוארך מעת לעת, והיום, עם סיום החקירה וגיבוש התשתית הראייתית נגדן, הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז המרכז.

בית המשפט האריך את מעצרן. בנוסף, במסגרת ההליך הפלילי, פעלו חוקרי המשטרה לתפיסת חשבונות הבנק של החשודות המרכזיות והיתרות המצויות בהם.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, התייחס לממצאי החקירה ואמר: "פגיעה בחסרי ישע, שאינם מסוגלים להגן על עצמם או לבקש עזרה, היא מהמעשים החמורים והמטלטלים ביותר. הממצאים שנחשפו בחקירה ממחישים את חומרת המעשים המיוחסים לחשודות ואת הפגיעה הקשה באמון שנתנו בהן ההורים".

פינצ'י הוסיף: "כהורה וכסבא לנכדים, קשה שלא לכאוב את כאבם של ההורים והמשפחות שהפקידו את היקר להן מכול בידיים שאמורות היו להעניק לילדיהן ביטחון, חום והגנה. נחשפתי לתיעודים קשים ואכזריים שלא ראיתי בכל שנותיי בשירות הציבורי".

לדבריו, המשטרה תמשיך לפעול למיצוי הדין עם המעורבים בפרשה: "משטרת ישראל מחויבת להגן על חסרי ישע, לפעול בנחישות מול כל חשד לפגיעה בהם ולמצות את הדין עם המעורבים. צוות החקירה המיוחד פעל במקצועיות, ביסודיות וברגישות רבה, תוך ליווי המשפחות וחתירה בלתי מתפשרת לחקר האמת. נמשיך לפעול בנחישות כדי להבטיח שמי שפוגע בחסרי ישע ייתן על כך את הדין".