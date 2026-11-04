פרשן חדשות 12 עמית סגל ועיתונאית חדשות 13 מוריה אסרף יצאו היום (רביעי) להגנת מגישת כאן 11 איילה חסון, בעקבות האולטימטום שהציבה בפניה הנהלת תאגיד השידור הציבורי.

השניים מתחו ביקורת על הדרישה מחסון לפרסם התנצלות נוספת בשידור, כתנאי לחזרתה להגיש את תוכניתה.

סגל פרסם תגובה עוקצנית שבה מתח ביקורת על התנהלות התאגיד, תוך שהוא רומז כי לאורך השנים נשמעו בשידור הציבורי התבטאויות שנויות במחלוקת שלא זכו לתגובה דומה מצד ההנהלה.

"ברכות לתאגיד השידור הציבורי שאחרי עשור ללא כל רבב, איזון למופת, דיבור בכבוד על כל המגזרים ושיקוף נאמן של כל הדעות בישראל, מצא סוף סוף את הפגם הראשון של אחד ממגישיו וכעת דורש התנצלות משפילה אחר התנצלות משפילה", כתב סגל.

בהמשך תקף את התאגיד גם על רקע המימון הציבורי שלו, וכתב: "מי שמתחנף לכת קטנה מוזמן לבקש את המימון שלו מהכת הקטנה, לא מהציבור".

לביקורת הצטרפה גם מוריה אסרף, שהדגישה כי חסון כבר התנצלה על התבטאויותיה וכי יש חשיבות לשמירה על מגוון הקולות בתקשורת.

"איילה חסון, שהתנצלה כבר מספר פעמים על אמירתה הלא מוצלחת, היא קול חשוב בתקשורת הישראלית", כתבה אסרף. היא הוסיפה: "כל מי שהדמוקרטיה באמת יקרה לליבו צריך להיות מאוד מוטרד מההתנהלות הזו".

המתקפה של סגל ואסרף מגיעה לאחר שחסון הודיעה כי לא תגיש הערב את תוכניתה בכאן 11, בעקבות מחלוקת חריפה עם מנהל חטיבת החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג.

הנהלת התאגיד דרשה מחסון לפרסם בשידור הבהרה והתנצלות בשני נושאים: התבטאות מכלילה כלפי נשים בדואיות בנגב, וטענות שהשמיעה בנוגע לכשלים בקלפיות במגזר הערבי.

בהנהלה הבהירו כי חסון תידרש לפרסם התנצלות והבהרה בנוסח שיהיה מקובל על חטיבת החדשות, וכי אם תסרב, לא תוכל לשדר.

בתגובה פרסמה חסון הודעה חריפה שבה האשימה את מנהל החדשות בניסיון לכפות עליה להקריא הצהרה שהוכתבה לה מראש.

"אתמול הציב בפניי מנהל החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג, אולטימטום: להקריא בשידור, מילה במילה, טקסט שהכתיב לי בהודעת וואטסאפ שמייחס לדבריי משמעויות שגויות ומסולפות ושיש בו, לטעמי, כדי לבזות אותי", כתבה חסון.

לדבריה, לנדנברג הבהיר כי אם לא תקריא את הנוסח שנשלח אליה, לא תוכל להגיש את תוכניתה. חסון טענה כי מדובר בניסיון להציג בפני הצופים הצהרה שהוכתבה לה כאילו נוסחה על ידה מרצונה החופשי.

חסון האשימה את הנהלת התאגיד גם באכיפה בררנית. לטענתה, בעבר נשמעו בשידורי התאגיד התבטאויות פוגעניות כלפי חיילי צה"ל וקבוצות שונות בחברה הישראלית, מבלי שננקטו נגד העיתונאים צעדים דומים.

בהמשך הציגה את השתלשלות האירועים מנקודת מבטה. לדבריה, ההתבטאויות המקוריות על נשים בדואיות נאמרו ברדיו גלי ישראל ולא בשידורי התאגיד, והיא כבר פרסמה הבהרה בטלוויזיה במוצאי שבת, לבקשת מנהל החדשות ולשביעות רצונו.

לדברי חסון, גם ועדת האתיקה של התאגיד קיבלה את התנצלותה. למרות זאת, טענה, הוצב בפניה בהמשך אולטימטום חדש.

ביום שני פרסמה התנצלות נוספת ברשת X, שבה כתבה: "אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה, ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת בפניה מעומק הלב".

חסון הוסיפה כי לאחר שפנתה לייעוץ המשפטי של התאגיד, ביקש ממנה לנדנברג להציע נוסח חלופי. לטענתה, היא העבירה נוסח שכלל הבהרה והתנצלות, אולם מנהל החדשות דחה אותו ושב להתעקש על הנוסח המקורי.

המגישה טענה גם כי גורמים בתאגיד הדליפו לתקשורת מידע שגוי על המחלוקת, והעלתה חשש שההתנהלות נגדה מושפעת מלחץ פוליטי ומקמפיין ציבורי שהיא מגדירה כהסתה.

"אתיקה עיתונאית מחייבת, בין היתר, הגינות, אחידות, מידתיות ושיקול דעת. היא אינה מתיישבת עם אכיפה בררנית", כתבה חסון, וחתמה: "תאגיד השידור הציבורי הוא של כולנו".

הסערה החלה בעקבות ריאיון שהעניקה חסון ביום שישי לרדיו גלי ישראל, שבו התייחסה לתופעת הפוליגמיה ולמעמדן של נשים בחברה הבדואית בנגב. דבריה עוררו ביקורת מצד נציגי הציבור הבדואי וארגונים חברתיים, שטענו כי מדובר בהכללות פוגעניות.