חבר הכנסת איימן עודה הוא חבר הכנסת שעל פי החשד קיבל מאות אלפי שקלים במזומן מהרשות הפלסטינית, כך דווח היום (רביעי) בערוץ i24.

על פי הדיווח, החשד נוגע להעברת סכומי כסף משמעותיים במזומן מהרשות הפלסטינית לעודה.

מוקדם יותר השבוע התייחס יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לחשדות להתערבות זרה בבחירות, וטען כי הרשות הפלסטינית היא הגורם שעמד מאחורי העברת כספים לרשימה המשותפת.

לדברי ליברמן, הרשות הפלסטינית הייתה מעורבת באופן עמוק במערכת הבחירות האחרונה ופעלה להשפיע על שתי המפלגות הערביות, הרשימה המשותפת ורע"ם.

"מי שהיתה מעורב בבחירות זאת הרש"פ. היא הייתה הגורם המנחה, גם את רע"ם וגם את המשותפת. הרש"פ מאוד מעורבת, היא בוחשת בקדירה, וזה קשר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו", טען ליברמן.

הדיווח על החשדות נגד עודה מגיע לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה את תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, על אף החשדות שנבדקים בנוגע לניסיונות להשפעה זרה.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הבהיר היום במעמד הגשת התוצאות לנשיא המדינה כי החקירה נמשכת, אך הדגיש כי בשלב זה מדובר בחשדות בלבד.

"בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, וגם אם אלה יאומתו, היקף השפעתם האפשרי - מתוחם", אמר סולברג.

הוא הוסיף כי ככל שיתגלו בהמשך ראיות המצדיקות זאת, ניתן יהיה לפעול במסלול המשפטי הקבוע בחוק ולהגיש ערעור בחירות.