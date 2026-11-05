כרזה גדולה שעליה הופיעו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס והשליח האמריקני למזרח התיכון סטיב וויטקוף הוצתה במהלך עצרת שנערכה בכיכר אנקלאב בטהרן. תיעוד שריפת הכרזה הופץ ברשתות החברתיות.

העצרת התקיימה לציון יום השנה להשתלטות על שגרירות ארצות הברית בטהרן בשנת 1979. יום קודם לכן פורסמה כרזה לקידום האירוע, שכללה איום מפורש על חייו של הנשיא האמריקני, עם הכיתוב "נהרוג את טראמפ" בפרסית ובאנגלית.

בכרזה שהופצה לקראת העצרת הוצגו טראמפ, נתניהו, ואנס וויטקוף כשהם לבושים בחליפות קרועות ובוערות, וברקע דגלי ארצות הברית וישראל העולים באש.

האירוע מצטרף לשורת איומים שפורסמו בחודשים האחרונים באיראן נגד טראמפ ובני משפחתו. בחודש יולי הפיצה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, סרטון שבו נטען כי אותרו נקודות תורפה ודרכי גישה אפשריות במערך האבטחה של הגברת הראשונה מלניה טראמפ בניו יורק.

באותו חודש הוצב בכיכר המהפכה האסלאמית בטהרן שלט חוצות שהציג את טראמפ ללא רוח חיים בתוך ארון קבורה, לצד הכיתוב "נהרוג את טראמפ".

בחודש אוגוסט שידרה הטלוויזיה הממלכתית באיראן סרטון שאיים על חייו של בארון טראמפ, בנו בן ה-20 של הנשיא. הסרטון נשא את הכותרת "היכן וכיצד יש להרוג את בארון טראמפ".

בכירים איראנים השמיעו בעבר איומים לנקום בטראמפ בעקבות חיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, בתקיפת כטב"ם אמריקנית במהלך כהונתו הראשונה של הנשיא.

טראמפ מצדו הזהיר כי כל ניסיון איראני להתנקש בחייו יוביל לתגובה אמריקנית הרסנית.