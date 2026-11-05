דובר הבית הלבן לשעבר, ארי פליישר, מתח ביקורת על סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די. ואנס, בעקבות טענתו כי המלחמה באיראן הייתה הגורם להפסד הרפובליקנים בבחירות האמצע. פליישר טען כי הבעיה לא הייתה עצם היציאה למלחמה, אלא החלטת ממשל טראמפ להסכים להפסקת אש בטרם הושגה הכרעה צבאית.

"הבעיה לא הייתה המלחמה באיראן. הבעיה הייתה הפסקת האש", כתב פליישר, ששימש דובר הבית הלבן בממשלו של הנשיא ג'ורג' וו. בוש, בתגובה לדברי ואנס ברשתות החברתיות.

"אם פותחים במלחמה, צריך לנצח בה ולהביא אותה לסיומה. אחרת, עדיף לא לפתוח בה מלכתחילה", הוסיף.

לדברי פליישר, ארצות הברית הייתה צריכה להשלים את המערכה נגד איראן כבר לפני חצי שנה. לטענתו, הכרעה צבאית באותה עת הייתה מאפשרת את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, את חידוש משלוחי הנפט ואת החלשת ההנהגה האיראנית עד כדי יצירת התנאים להפלת המשטר.

פליישר הבהיר כי הוא תומך בהחלטתו המקורית של הנשיא דונלד טראמפ לפתוח במתקפה נגד איראן, אך סבור שהפסקת הלחימה הייתה שגיאה. הוא מתח ביקורת גם על חוסר הבהירות המתמשך בנוגע להמשך המדיניות האמריקנית.

"מרגע שהתקבלה ההחלטה, לא היינו צריכים לעצור עד שהמשטר ייפול", כתב.

לטענתו, אי-השלמת המערכה הותירה את ארצות הברית להתמודד עם מחירי אנרגיה גבוהים ועם הצורך להמשיך ולהחזיק כוחות צבאיים באזור.

דבריו של פליישר הגיעו בתגובה להצהרתו של ואנס, שייחס את הפסדי המפלגה הרפובליקנית בבחירות לקונגרס למלחמה באיראן.

"הסיבה שהפסדנו היא המלחמה. הנשיא עצמו אמר זאת אמש", כתב ואנס ברשתות החברתיות.

טראמפ נשאל בהמשך על דברי סגנו והביע הסכמה עם הערכתו. "חשבתי שזה היה טוב. ידעתי את זה כשיצאתי למלחמה. מנענו מהם להשיג נשק גרעיני, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני", אמר הנשיא.

למרות ההכרה בהשלכות הפוליטיות של המלחמה, טראמפ המשיך להגן על החלטתו לצאת למערכה נגד איראן. "אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה שוב, הייתי חייב לעשות זאת שוב, כי בטווח הארוך זה הפתרון היחיד. אסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני".