בית הדין הצבאי גזר 30 חודשי מאסר על חייל מילואים שהתחזה במשך שנים לרופא, אף שמעולם לא השלים את לימודי הרפואה שלו ולא הוסמך לעסוק במקצוע.

על פי דיווח של העיתונאי אבישי גרינצייג, החייל שירת במשך חודשים ארוכים כרופא של פלוגה מתמרנת ברצועת עזה וטיפל בלוחמים במהלך הלחימה.

לפי הדיווח, חייל המילואים הציג את עצמו כרופא מוסמך, למרות שלא סיים את לימודיו, ובמסגרת תפקידו בפלוגה ביצע גם פעולות כירורגיות שלא היה רשאי לבצע.

חלק מהפעולות שביצע היו אסורות לביצוע בתנאי שטח גם אילו היה רופא מוסמך.

באחד המקרים המתוארים בדיווח, לוחם ששבר את אפו במהלך השירות ביקש להתפנות לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

אלא שחייל המילואים שהתחזה לרופא החליט לטפל בפציעה בעצמו, ובמקום לפנות את הלוחם לבית החולים ניסה להחזיר את האף השבור למקומו באמצעות ידו.

הפעולה בוצעה ללא תרופות מאלחשות, ללא צילום רפואי וללא קיבוע של האף לאחר הטיפול. בתום הפעולה שלח המתחזה את הלוחם בחזרה ללחימה, מבלי שפונה לבית החולים כפי שביקש.

בהמשך הסתבך מצבו הרפואי של הלוחם, והוא נזקק לניתוח שחזור באפו.

בעקבות הפרשה הועמד חייל המילואים לדין בבית הדין הצבאי, שגזר עליו עונש של 30 חודשי מאסר בפועל.