טיבי על הנהירה הערבית לקלפי ערוץ 7

ח"כ אחמד טיבי תקף היום (חמישי) את השר איתמר בן גביר וכינה אותו "אבו נפחא", במהלך הצהרה לתקשורת לאחר שנציגי הרשימה המשותפת המליצו לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על גדי איזנקוט.

טיבי התייחס לשיעור ההצבעה הגבוה בחברה הערבית בבחירות לכנסת ה-26, וטען כי מדובר בהתגייסות ציבורית שנועדה לבלום את ממשלת נתניהו.

"הציבור שלנו נהר בהמוניו כדי להצביע הצבעה הירואית, א', כאקט של הגנה עצמית מול ממשלה שתוקפת, מסיתה ופוגעת", אמר.

בהמשך טען כי דווקא התנהלותם של גורמים בממשלה תרמה להעלאת שיעור ההצבעה בחברה הערבית: "ב', יש כמה יהודים שעזרו לנו להעלות את שיעור ההצבעה, יהודים רעים, שעזרו לנו - אלה שהסיתו, אלה שפגעו, אלה שאפשרו את שפיכות הדמים ברחובות של החברה הערבית. אלה שאיימו להעביר את פרויקט ההתנחלויות לגליל. אנחנו כאן כדי לבלום את זה".

טיבי ייחס את חוסר יכולתו של נתניהו להרכיב ממשלה לתוצאות ההצבעה בחברה הערבית, שלדבריו הגיעה לשיעור של 80%. "80% שיעור הצבעה זו הסיבה שבנימין נתניהו לא יכול היום להרכיב ממשלה", הצהיר.

את דבריו חתם במתקפה אישית על בן גביר: "אני מוריד את הכובע בפני הציבור שלנו שיצא ובלם את בנימין נתניהו ושלח את אבו נפחא הזה לבכות בפינה כי אין לו תעסוקה בקרוב".