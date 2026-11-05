עומק שיתוף הפעולה הצבאי בין איראן ורוסיה נחשף.

מסמכים חדשים שנחשפו לאחרונה מגלים כי רוסיה התחייבה לספק לאיראן 90 משגרים לטילים מונחים מתקדמים מסוג LMUR, המשוגרים ממסוקי קרב.

רוסיה עשתה שימוש רב בטילים המונחים האלו במהלך המלחמה מול אוקראינה.

הסכם אחר שנחשף קובע כי רוסיה תספק לאיראן שישה מטוסי אימון סילוניים מדגם "יאק-130", שסופקו לאיראן בשנת 2023.

המסמכים הושגו על ידי חברת המודיעין הפרטית האוקראינית "דאלאס אנליטיקס", והועברו לעיתון "הגרדיאן" הבריטי.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להמעיט בעומק שיתוף הפעולה הצבאי בין רוסיה ואיראן, ואף כתב בחודש שעבר בציוץ כי "רוסיה עושה מעט מאוד, אם בכלל, כדי לסייע לאיראן".

עם זאת, סוכנויות מודיעין במערב טענו כי רוסיה מחמשת את איראן, וכן מעבירה לה תצלומי לווין שיסייעו לה לפגוע בכוחות אמריקאיים.

הם גם הזהירו כי מוסקבה מתכוונת להעביר לאיראן כטב"מים נושאי חומרי נפץ, לשימוש נגד ארה"ב וישראל.