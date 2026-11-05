יצחק פינדרוס מחוץ לבית הנשיא ערוץ 7

ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה) התייחס בריאיון לערוץ 7 מבית הנשיא להחלטת מפלגתו שלא להמליץ על בנימין נתניהו להרכבת הממשלה, והבהיר כי המפלגה אינה מחויבת בשלב זה לאף מועמד, אלא לפתרון סוגיית תלמידי הישיבות.

כשנשאל האם יהדות התורה עדיין חלק מגוש הימין, השיב פינדרוס כי המפלגה לא תזנח את השותפות עם הציבור האמוני.

"אנחנו לא נזניח לרגע ולנגד עיני גדולי ישראל עומד הנושא של הציבור האמוני במדינת ישראל והשותפות שלנו איתם", אמר. "כרגע אנחנו לא ממליצים על אף אחד, אבל אם יהיה משא ומתן עם מישהו, אין ספק שהנושא הזה של הציבור האמוני במדינת ישראל הוא חלק בלתי נפרד מהאג'נדה שלנו".

בהמשך נשאל האם במפלגה אינם חוששים שמנצלים אותם כדי להפיל את נתניהו ואת גוש הימין. "איך הגעת לנתניהו? איך הגעת לימין? איך הגעת לזה?", השיב פינדרוס.

כאשר נשאל על החיזור מצד אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט, השיב: "גם נתניהו רודף, הכל בסדר. אנחנו לא מתחברים עוד לאף אחד".

פינדרוס הדגיש כי מבחינתו המטרה המרכזית היא להגיע להסדר בסוגיית גיוס תלמידי הישיבות: "אנחנו מתחברים לפתרון, כמו שאמרתי, גם לנושא האמוני, אבל בעיקר כרגע לנושא של תלמידי הישיבות שנרדפים".

כשנשאל אם יהדות התורה תתנגד להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, השיב בקצרה: "נקבל הוראות, וזה מה שנעשה".

לסיום נשאל פינדרוס כיצד ניתן לשקול שיתוף פעולה עם ליברמן, לאחר ההתבטאויות החריפות שהשמיע בעבר נגד הציבור החרדי.

"אמרו לי שיש ערוצים עכשיו שמדברים נגדנו כי אנחנו לא המלצנו על נתניהו, גם דברים חמורים. אז מה, לא נסלח להם? הכל בסדר", השיב.