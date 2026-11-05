שריפת הרכב צילום: ללא

רכב של משפחה יהודית הוצת הערב (חמישי) בשביל ההיקפי של היישוב גפן עמי שבגוש עציון. לפי דיווחי התושבים, את ההצתה ביצעו פורעים ערבים שהגיעו מהכפר בית אומר הסמוך.

האירוע החמור התרחש יממה בלבד לאחר שתושבים באזור הותקפו ביידוי אבנים, על רקע שורת התנכלויות שעליהן מדווחים תושבי המקום.

בגפן עמי מתגוררות כיום כ-15 משפחות. למרות האירועים הביטחוניים, התושבים מדגישים כי בכוונתם להמשיך בפיתוח היישוב ובהרחבת ההתיישבות באזור.

התושבים מציינים כי מתקיים שיתוף פעולה הדוק בינם לבין כוחות צה"ל הפועלים בגזרה. לדבריהם, התיאום עם הכוחות מסייע במתן מענה מהיר לאירועים ובשמירה על ביטחון המשפחות.

פעיל הימין נתנאל בלייכר, תושב גפן עמי, הגיב להצתה ואמר: "אנחנו רואים פה את פרפורי הגסיסה של האויב שמבין שאין מקומו כאן. ברוך השם המקום פורח, עם ישראל שב לארצו".

בלייכר הוסיף: "אנו מחזקים את כוחות הביטחון וקוראים לפעול בנחישות. האויב בבית אומר הוא אותו אויב כמו בחאן יונס".