מבט אמוני לבחירות בישראל | לבניינה של תורה - חיי שרה I מו"ר רה"י הרב ברוך וידר #יהדות#בחיר

ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר התייחס בשיחה שנשא בפני תלמידי הישיבה בעקבות הבחירות בישראל לאפשרות של הקמת ממשלת מיעוט הנשענת על מפלגות ערביות.

הרב הגדיר תרחיש כזה כמשבר אפשרי, אך הדגיש כי גם התפתחויות פוליטיות שאינן רצויות עשויות להיות חלק מתהליך הגאולה.

"יכולים להיות משברים", אמר הרב. "יכול להיות חס וחלילה ממשלת מיעוט שנשענת על ערבים. זה יכול להיות".

עם זאת, הבהיר כי גם במקרה כזה אין לאבד את הביטחון בהמשך תהליך הגאולה. "מה פתאום", השיב לאפשרות שייפול ברוחו, והוסיף: "הוא גואל את ישראל, הוא חוזר לציון".

הרב הבהיר כי מבחינתו התוצאה הרצויה היא הקמת ממשלה בעלת רוב ימני שתמשיך לפעול לחיזוק ההתיישבות והביטחון: "ברור שצריך להיות שלטון שהימין שולט ויש לו רוב. ואפשר להמשיך לבנות עוד חוות ועוד ביטחון ועוד לתת לישיבות ההסדר ועוד ועוד ועוד".

בהמשך הדגיש כי המחלוקת הפוליטית אינה צריכה להתמקד בזהותם האישית של המועמדים, אלא בדרך שבה תצעד מדינת ישראל. "העולם מתבלבל", אמר. "הנושא בבחירות הוא לא נושא אישי, רק לא זה. הנושא הוא דרך. מהי הדרך של מדינת ישראל? ואיך אנחנו רואים את הדברים?".

לדבריו, "הדרך שלנו זה הרצון שלנו להמשיך את גאולת עם ישראל בשוב ה' ציון. הקדוש ברוך הוא חוזר, ואנחנו החיילים שלו, ולבנות את הארץ ואת המדינה מתוך הראייה האמונית והתורנית הזו".

הרב הוסיף כי יש לחזק את מי שפועל למען ערכים אלה, אך הזהיר מפני המחשבה שניתן לדעת מראש כיצד יתפתח תהליך הגאולה. בהסתמך על דברי הרב קוק, הסביר כי גם משברים עשויים להיות חלק מתהליך רחב יותר. "הוא יודע לעשות הכל גם בדרכים שאנחנו לא יודעים לחשוב", אמר.

הרב וידר התייחס גם לעצם קיומן של הבחירות, וראה בהן אירוע חיובי ללא קשר לתוצאות. "לפני שבוע יצא עם ישראל לבחירות, והבחירות הללו, אני חושב שזה יום טוב לעם ישראל", אמר. "יום טוב לעם ישראל בלי קשר לתוצאות בכלל. הבחירות הן בירור עמוק למצב הרוחני של העם. הבחירות הן בירור עמוק לדעות שבתוך העם".

לצד המחלוקות הפוליטיות קרא הרב לשמור על אחדות ישראל ולהימנע משנאה: "מה אני חושב? עם ישראל צריך להתאחד. זה ערך אלוקי. בוודאי שאין מקום חלילה לשנאת ישראל".

הרב הצביע על התקרבותם של יהודים רבים למסורת ולאמונה, וראה בכך ביטוי לתהליך רוחני המתרחש בחברה הישראלית. "העם זז, העם זז, העם זז", אמר. "העם מתקרב לריבונו של עולם, וריבונו של עולם מחזיק את ההגה".

בסיום דבריו הדגיש כי גם כאשר המציאות הפוליטית אינה מתפתחת בדרך הרצויה, יש להמשיך לפעול למען המדינה מתוך אמונה וביטחון. "ריבונו של עולם, כמו שאמרנו מקודם, הוא המנהל", סיכם.