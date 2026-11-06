נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הערב (חמישי) כי הצבא האמריקני מוכן לחדש את התקיפות נגד איראן בכל עת, אך הדגיש כי הוא מעדיף להימנע מהמשך הפעילות הצבאית. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל רמז הנשיא כי החלטה בנוגע לצעדים נוספים נגד טהרן עשויה להתקבל בקרוב.

טראמפ חזר על התחייבותו למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, וטען כי המשטר בטהרן כפוף להחלטותיה של וושינגטון. "הם לא עושים שום דבר בלי האישור שלנו. תזכרו מה אמרתי לכם: לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם לא עושים שום דבר בלי האישור שלנו".

בהתייחסו למצב הביטחוני דחה הנשיא את ההשוואה בין העימות עם איראן לבין המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וטען כי היעדר לחימה מתמשכת מבדיל בין שני המקרים.

"אף אחד לא נהרג כבר בערך שבעה חודשים, שישה חודשים. ואתם יודעים, אם מסתכלים על רוסיה ואוקראינה, זו מלחמה. 25 אלף בני אדם נהרגים בחודש. זו מלחמה. איראן? לא", התעקש.

כשנשאל אם בכוונתו להורות על תקיפות נוספות, הביע טראמפ תקווה שלא יהיה צורך להרחיב את הפגיעה באיראן, אך לא שלל אפשרות כזו.

"הייתי מעדיף לא להרוס את מה שנותר מהמדינה, אם אפשר, אבל אולי אצטרך לעשות זאת. אתם תדעו בקרוב מאוד".

הנשיא הדגיש כי הכוחות האמריקניים נמצאים בכוננות למקרה שתתקבל החלטה על חידוש המתקפה. "אם נצטרך להשלים את המהלך באיראן, אנחנו ערוכים ומוכנים לחלוטין לפעולה".

דבריו נאמרו יומיים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שבהן איבדה המפלגה הרפובליקנית את השליטה בשני בתי הקונגרס לטובת הדמוקרטים.

בדבריו רמז טראמפ כי הממשל מתכנן צעדים נוספים בטווח הזמן הקרוב, אך לא פירט את מהותם.

"אנחנו הולכים לעשות הרבה דברים. אתם תראו הרבה דברים במהלך השבוע או השבועיים הקרובים. יש לנו הרבה דברים בקנה", אמר.