איש התקשורת אברי גלעד התייצב אמש לשידור תוכניתו בקשת 12 לצד יאיר שרקי, למרות השיתוק החלקי בפניו בעקבות תסמונת בל בה לקה.

במהלך התוכנית שיתף גלעד את הצופים בהתמודדות שעוברת עליו בימים האחרונים, וסיפר על ההחלטה להמשיך להופיע על המסך גם כאשר מחצית מפניו משותקת.

"לקיתי בשיתוק חלקי של הפנים. קמתי ביום חמישי וחצי מהפנים שלי בשיתוק. קוראים לזה תסמונת בל", סיפר. לדבריו, בימים שקדמו להופעת השיתוק הוא סבל מכאבים באזור הצוואר והראש. רק ביום חמישי בבוקר הבחין כי מחצית מפניו אינה מתפקדת כרגיל.

גלעד סיפר כי בעקבות השינוי הפתאומי במראה פניו נדרש להחליט כיצד להתנהל והאם להמשיך בשגרת עבודתו בטלוויזיה.

לדבריו, האפשרות להישאר בבית ולהימנע מחשיפה עמדה מול הרצון להמשיך בחייו כפי שהם. "קמתי ואמרתי לעצמי או שאני נשאר בבית, מתחבא ומכחיש. או שאני אומר שזה מה שיש לי, אני לא הבאתי את זה על עצמי. חשבתי על כל הלוחמים שחזרו משותקים או עם פנים אחרים לתמיד. הדבר הזה הוא כנראה זמני ועדיף לקחת אותו בפרופורציות", אמר.

על אף החלטתו להמשיך לשדר, גלעד לא התעלם מהשינוי במראה פניו ומהאפשרות שהוא עשוי לעורר תגובות בקרב הצופים. "אם זה בעיניכם מחזה ממש לא אסתטי, תגידו לי, כי אני ממש לא חייב", אמר גלעד.