בן 16 תולש מזוזה בירושלים דוברות המשטרה לוחמי מג"ב ירושלים ושוטרי מחוז ירושלים עצרו קטין בן 16, תושב מזרח ירושלים, בחשד שתלש מזוזה ממשקוף בית וריסס כתובת גרפיטי על דלת הכניסה בשכונת כפר התימנים שבסילוואן. ביום חמישי האחרון התקבל במשטרה דיווח מתושב השכונה, לאחר ששב לביתו בשעות הלילה וגילה כי המזוזה שהייתה קבועה במשקוף דלת ביתו נתלשה ממקומה וכי על דלת הכניסה רוססה כתובת גרפיטי. עוד באותו נושא בדיקת שכרות הפכה למרדף מסוכן

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הסרטון שחשף מעצר שגוי בעקבות הדיווח פתחו שוטרי תחנת שלם ולוחמי מג"ב ירושלים בפעולות חקירה לאיתור המעורבים. במהלך החקירה הצליחו הכוחות להתחקות אחר זהותו של חשוד במעשה ולאתרו. החשוד, קטין בן 16 תושב מזרח ירושלים, נעצר והועבר לחקירה בתחנת שלם. היום (ראשון) הובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שהאריך את מעצרו עד ליום שלישי.

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