גניבת התפילין בישיבה דוברות המשטרה

תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו נאשם שפרץ לישיבה בשדרות רוטשילד בעיר וגנב כעשרה זוגות תפילין בשווי כולל של כ-25 אלף שקלים, לצד קופת צדקה ורכוש נוסף.

בסוף השבוע האחרון הוגשו נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. על פי כתב האישום בסוף החודש האחרון בשעות הערב פרץ הנאשם את דלת הכניסה לישיבה בשדרות רוטשילד בתל אביב.

לאחר שנכנס למקום, גנב כעשרה זוגות תפילין בשווי של כ-2,500 שקלים לזוג, טלפון נייד בשווי של כ-2,000 שקלים, שעון, כסף מזומן וקופת צדקה שהכילה כסף מזומן.

בעקבות האירוע פתחו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון בחקירה, שבמהלכה הצליחו להתחקות אחר זהותו של החשוד.

בשבוע שעבר נעצר החשוד, תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו, והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. בתום חקירתו נכלא.

עם סיום החקירה הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום נגדו בגין פריצה לבניין שאינו דירה וגניבה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד עבירות רכוש, ובפרט פריצות למקומות תפילה, ולמצות את הדין עם מבצעיהן.