איש התקשורת אברי גלעד חשף כי התעורר ביום חמישי וגילה שחצי מפניו משותק בעקבות תסמונת בל.

בעקבות המקרה שוחחנו עם פרופ' מרק גוטקין, מומחה בכיר לנוירולוגיה במרכז הרפואי הדסה עין כרם, שהסביר על התופעה, הגורמים האפשריים לה והסיכוי להחלמה מלאה.

מדובר, מסביר פרופ' גוטקין ב"דלקת בעצב של הפנים, בדרך כלל זה מופיע בצד אחד. מה שקורה הוא שבצד אחד של הפנים, מהמצח ועד הסנטר, כל השרירים שם נהיים משותקים, ולכן רק צד אחד של הפנים מסוגל לזוז".

פרופ' גוטקין מציין כי מדובר בתופעה שכיחה למדי וקיימת הערכה שלפיה במהלך חיי כל אדם יש סיכוי של אחד לשישים שהוא יפתח את התופעה. "אנחנו רואים קצת פחות מאלפיים מקרים בשנה בארץ", אומר גוטקין ומציין כי מדובר בתופעה שיכולה לתקוף בכל גיל, גם ילדים.

על החשש שצריך להטריד את מי שלוקה בתסמונת, מציין פרופ' גוטקין כי לא פעם החשש הוא שמדובר באירוע מוחי, שבץ, שחולשה בצד אחד של הפנים מעידה על אירוע שכזה. בדיקה נוירולוגית מלמדת אם מדובר בתסמונת עצבית או כזו שמקורה הוא במוח.

"בכל אירוע והפרעה נוירולוגית שיכולה להיות שבץ חשוב להגיע כמה שיותר מהר לגורם רפואי", הוא אומר. הגורם הרפואי, גם רופא משפחה, יכול לזהות אם מדובר באירוע עצבי או באירוע מוחי. "בכל אירוע נוירולוגי שבו יש חשש לשבץ בפוטנציה חייבים להגיע כמה שיותר מהר לגורם רפואי. רופא משפחה יכול לאבחן ואם יש סימן שאלה או אי ודאות שולחים את המטופל לחדר מיון".

"כאשר יש אירוע כזה של שיתוק בחצי פנים, חשוב להגיע לבדיקה רפואית בהקדם, לא בגלל שהתסמונת מסוכנת בעצמה, אלא בגלל שזה יכול להיות ביטוי לשבץ. אם זה קורה גם ביד וברגל ויש הפרעה משמעותית בדיבור זה הרבה יותר מדאיג".

בהתייחס לתסמונת בל הרוב המוחלט של הלוקים בתסמונת נפטרים ממנה בתוך פרק זמן כזה או אחר. "אצל כ-85 אחוזים זה עובר לגמרי, כאילו לא היה ואפילו בלי טיפול, אם כי אנחנו נותנים בדרך כלל טיפול בסטרואידים שמקצר את התהליך. יש כ-15 אחוז שנשארת אצלם שארית מסוימת ויש גם מקרים נדירים שזה כמעט לא משתפר".

ומה בעצם הגורם לכל אותה תסמונת? מסתבר שהתשובה עדיין לא מוחלטת. פרופ' גוטקין משיב: "לא בטוחים. רוב הסיכויים הם שמדובר בתגובה לווירוס שיושב בעצב ולכולנו יש אותו ובשלב כלשהו מסיבה כלשהי שאנחנו לא יודעים מהי הוא מתעורר וגורם לדלקת הזו. הדלקת של מערכת החיסון יחד עם הווירוס, זה מה שגורם להפרעה בעצב עצמו ולשיתוק של הפנים".

פרופ' גוטקין מבהיר כי אמנם יש עדיין סימני שאלה ביחס לגורמי התופעה, אך "יש די עדויות לכך שמדובר בווירוס שגורם לדלקת".