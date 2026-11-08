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עשרות בני אדם נפצעו היום (ראשון) בהתנגשות בין שתי רכבות נוסעים באזור אל־עיאט, מדרום לקהיר שבמצרים.

בעקבות התאונה ירדו ארבעה קרונות מהפסים וחלקם התהפכו, ותנועת הרכבות בקו המחבר בין קהיר לדרום המדינה הופסקה בשני הכיוונים.

משרד הבריאות המצרי דיווח על 64 פצועים, אולם כלי תקשורת מקומיים פרסמו הערכות גבוהות יותר, המגיעות עד לכ־150 נפגעים.

לפי הודעת רשות הרכבות המצרית, התאונה התרחשה בין תחנות כפר עמאר וא־רקה שבמחוז גיזה. רכבת מספר 134, המכונה "תחיא מצר" ונוסעת מגיזה לפיום, התנגשה בחלקה האחורי של רכבת מספר 2010, שעשתה את דרכה מקהיר לאסואן. כתוצאה מההתנגשות ירדו קרונות מהמסילה, ונוסעים נפצעו.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראים קרונות רכבת נטויים על צדם, כשסביבם מתאספים המונים. צוותי החירום שהוזעקו למקום החלו בפינוי הפצועים ובהתמודדות עם הקרונות שנפגעו.

לפני כשבועיים נהרגו לפחות 64 בני אדם בהתנגשות בין שתי רכבות מהירות בפרובינציית טולדו שבמרכז ספרד, ורבים אחרים נפצעו. רשות השידור הציבורית דיווחה כי התאונה אירעה כאשר רכבת מהירה התנגשה בחלקה האחורי של רכבת אחרת וגרמה לשניים מקרונותיה לרדת מהפסים. זו תאונת הרכבות הקטלנית השנייה שאירעה במדינה השנה.