למרות שהנשיא טראמפ התגאה כי "הצליח לעצור את ההוצאות להורג" - המשטר באיראן ממשיך בשלו.

שלושה גברים הוצאו להורג היום (ראשון) לאחר שהואשמו כי לקחו חלק בהפגנות האלימות נגד המשטר בטהרן בחודש ינואר האחרון.

על פי דיווחים בתקשורת האיראנית, חסן דיובנד, חמיד כאזמי ורזא זנגאנה הואשמו בהשלכת בקבוקי תבערה ורימונים, וכן בשימוש בנשק קר וחם במהלך ההפגנות נגד המשטר בעיר כראג' ממערב לטהרן.

בין היתר, הם הואשמו כי פגעו בתחנת כוח, שהובילה להפסקות חשמל באזורים רבים.

אתר האינטרנט "מיזאן אונליין", המזוהה עם הרשות השופטת באיראן, דיווח כי "גזרי דין המוות נגד חסן דיובנד, חמיד כאזמי ורזא זנגאנה בוצעו הבוקר, לאחר שאושררו על ידי בית המשפט העליון. הם נמצאו אשמים בהשתתפות בפעולות מבצעיות מטעם המשטר הציוני הישראלי, ארה"ב וקבוצות עוינות".

בחודשים האחרונים, מאז המתקפה הראשונה של ישראל על איראן בחודש פברואר, נרשמה עלייה משמעותית במספר ההוצאות להורג של מפגינים נגד המשטר באיראן.

ההפגנות פרצו בחודש ינואר האחרון בעקבות מחאה על יוקר המחיה, כאשר מאות אלפי מפגינים יצאו בערים רבות באיראן להפגין נגד המשטר.

כוחות הביטחון האיראניים פתחו בירי לעבר מפגינים, ועל פי דיווחים של ארגונים לא ממשלתיים הפועלים מחוץ לאיראן, עשרות אלפי מפגינים נהרגו.

המשטר האיראני גם ניתק את רשת האינטרנט במדינה, על מנת להקשות על העברת מידע למדינות המערב.