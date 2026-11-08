מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה על פרס בסך 20 מיליון דולר, שיוענק למי שימסור מידע על תוכנית הגרעין של איראן.

הפרס יוענק במסגרת תוכנית "פרסים למען צדק" (Rewards for Justice) אותה מפעילה מחלקת המדינה האמריקאית על מנת לקבל מידע על פרויקטים שונים ברחבי העולם.

בנוסף, מציעה מחלקת המדינה האמריקאית מקלט מדיני לאדם שימסור מידע חדש על תוכנית הגרעין של איראן.

בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה, נמסר כי "הכסף מוצע תמורת מידע על תוכנית הגרעין האיראנית, לרבות מידע על מתקנים, ציוד ואנשי סגל הקשורים לתוכנית".

עוד נכתב כי "אי-עמידתה של איראן בהתחייבויותיה לפיקוח מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) הובילה לאובדן רציפות המידע של הסוכנות בכל הנוגע לייצור ולמלאי של רכיבי מפתח באיראן, כגון צנטריפוגות גרעיניות".

צילומי לוויין שפורסמו בשבועות האחרונים הראו כי איראן החלה בעבודות שיקום נרחבות באתרי טילים שנהרסו בהפצצות של ארה"ב וישראל.

כזכור, הנשיא טראמפ התגאה כי ארה"ב השמידה את אתרי הגרעין האיראניים, ואיים כי "ארה"ב תצטרך לפעול נגד 'הר המכוש'", אך גם סייג ואמר ביום שישי האחרון כי "איראן מאוד מעוניינת להגיע להסכם".