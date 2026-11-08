נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי הסיכויים לחידוש המתקפה הצבאית האמריקנית נגד איראן נמוכים מאוד, כל עוד השיחות בין הצדדים ממשיכות להתקדם.

עם זאת, בריאיון שהעניק לרשת CNN הבהיר טראמפ כי האפשרות לחזור ללחימה עדיין קיימת, וכי ארצות הברית ערוכה להפעיל כוח צבאי אם לא יושג הסכם שיענה על דרישותיה.

הוא התייחס להתקדמות המשא ומתן עם טהרן והציג את ההחלטה על חידוש המלחמה כתלויה בתוצאות השיחות ובנכונות האיראנים לחתום על הסכם שייחשב מספק מבחינת וושינגטון.

"זה תלוי אם הם חותמים או לא על הסכם חזק מאוד", אמר הנשיא והוסיף: "אני אעשה זאת אם יהיה צורך, אבל אנחנו מכים אותם ממש חזק. יש לי כאן שלוש נושאות מטוסים. הן מוכנות לגמרי".

טראמפ אף הציג טענות מפורטות לגבי היקף הפגיעה ביכולות הצבאיות של איראן. לדבריו, ארצות הברית מסוגלת להשמיד 38 גשרים באיראן בתוך שעה אחת, אם תתקבל החלטה על ביצוע תקיפה.

עוד טען הנשיא כי בעקבות הפגיעות שספגה איראן, נותרו בידיה רק עשרה אחוזים מיכולות הטילים שלה ו-15 אחוזים מיכולות כלי הטיס הבלתי מאוישים.

למרות האיומים והדגשת העליונות הצבאית האמריקנית, הנשיא שב והביע הערכה כי לא יהיה צורך לחדש את התקיפות, לנוכח רצונה של איראן להגיע להסכמות."רוב הסיכויים שזה לא יהיה נחוץ. הם רוצים כל כך להגיע להסכם".