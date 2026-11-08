מוריה אסרף משיבה אש חדשות 13

מגישת חדשות 13 מוריה אסרף פתחה הערב (ראשון) את תוכניתה במונולוג חריף נגד הביקורת המופנית כלפיה וכלפי אנשי תקשורת המחזיקים בעמדות שאינן מקובלות, לדבריה, בתקשורת המרכזית.

בדבריה התייחסה גם להשעייתו של שותפה להגשה, אייל ברקוביץ', בעקבות התבטאות שלו בתוכנית.

אסרף פתחה בהתייחסות למצב התקשורת בישראל לאורך השנים, וטענה כי במשך תקופה ארוכה התאפיינו שידורי הטלוויזיה בחוסר איזון ובייצוג מצומצם של עמדות שונות.

"אני כנערה הייתי צופה בייאוש בטלוויזיה, מחכה לרגע שיגיע תורו של האחד היחיד שאומר מה שאני חושבת. איך זה הגיוני? הרי כל כך הרבה אנשים חושבים כמוני. למה יש רק אחד בפאנל שאומר את זה?", תהתה.

לדבריה, אף שבשנים האחרונות חל שיפור מסוים בגיוון הדעות בתקשורת, הבעיה המרכזית עדיין לא נפתרה. אסרף טענה כי קולות רבים בחברה הישראלית ממשיכים להיתפס כבלתי לגיטימיים גם כאשר הם מציגים טיעונים ענייניים ואידיאולוגיים.

"בחודשים האחרונים, ובפרט בימים האחרונים, מסע ההכפשה והדה-לגיטימציה שמופנה כלפי אנשי תקשורת שמחזיקים בעמדות שונות ממה שמקובל בתקשורת המיינסטרימית יוצא מכלל שליטה", אמרה.

בהמשך התייחסה באופן אישי למאמר דעה שפורסם בעיתון "הארץ", ובו נטען כי יש לפטרה מתפקידה. "השבוע קראתי טור דעה, בעיתון הארץ כמובן, על למה צריך לפטר אותי. האמת שהכותבת ממש דייקה בתיאורים שלה. 'מוריה זה מקרה חמור יותר. יש לה יומרות, לוקחים אותה ברצינות', היא כתבה".

אסרף השיבה למבקריה בנחרצות: "היא צודקת. לא תצליחו ליישר אותי. הטיעונים, המטען, האידיאולוגיה, הם הרבה יותר חזקים מכמה צייצנים וכותבי טורים".

לקראת סיום המונולוג התייחסה להיעדרותו של אייל ברקוביץ' מהתוכנית, לאחר שהושעה בעקבות התבטאות שהשמיע בשידור ביום הקודם.

"ברקו, איש טלוויזיה אדיר ואדם יקר מאוד לליבי, לא יושב כאן היום בגלל התבטאות לא במקום שנאמרה על ידו אתמול בתוכנית. הוא ישוב בימים הקרובים", הבהירה.

אסרף חתמה בהבטחה להמשיך ולהשמיע מגוון רחב של דעות במסגרת התוכנית המשותפת: "כאן, במוריה וברקו, אנחנו נמשיך לנהל שיח עם כלל קצוות החברה הישראלית, בדגש על אלה שקולם, לצערי, כמעט ולא נשמע במקומות אחרים, על אף היותם רבים, רבים מאוד".