Nossen, bereaved son of Bondi Beach attack victim Rabbi Eli Schlanger speaks at Chabad Kin

רגע מרגש נרשם בכינוס השלוחים העולמי של חב"ד, כאשר נתן שלנגר, בנו של הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדי שבאוסטרליה במהלך חג החנוכה בשנה שעברה, עלה לבמה וזכה למחיאות כפיים ממושכות מצד אלפי המשתתפים שנעמדו על רגליהם לכבודו.

טרם עלייתו לבמה הוקרן סרטון שצולם בסקוטסדייל שבאריזונה, שם לומד נתן כיום בישיבה. בסרטון הוצגה שגרת יומו והדרך שבה הוא ממשיך לשמור על הערכים והמנהגים שספג מאביו. "הדבר החשוב ביותר שלמדתי מאבא שלי הוא כמה שמחה יש בלהיות שליח של הרבי", סיפר נתן.

בדבריו בפני השלוחים העלה נתן זיכרונות מהתקופה שבה נהג להתלוות לאביו לביקורים בבתי משפחות במסגרת פעילות השליחות. הוא שיתף במשפט שאמר עליו אביו ושנחרת בזיכרונו: "הוא לא רק בן של שליח, הוא שליח בעצמו".

בהמשך הצטרף אליו לבמה סבו, הרב אולמן, שחיבק את נכדו והביע את גאוותו על כך שהוא ממשיך במסירות את דרכו ואת שליחותו של אביו.